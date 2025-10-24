Congo-Kinshasa: Inquiétude face à la recrudescence des braquages armés à Shabunda

La société civile de Shabunda, au Sud-Kivu, a exprimé jeudi 23 octobre 2025 une vive inquiétude face à la recrudescence des braquages armés dans le territoire. Des commerçants sont régulièrement ciblés par des individus armés non identifiés, provoquant un climat de peur et d'insécurité croissante. Un récent incident survenu le 21 octobre a particulièrement marqué les esprits : un opérateur économique spécialisé dans la vente de téléphones et de crédits M-PESA, a été braqué chez lui à Shabunda-centre. Les braqueurs ont tout emporté.

Le président de la société civile locale, Isaac Kilunga, déplore également les attaques contre plusieurs shops, notamment ceux nommés « Chez Oris », « Chez Lenkipa », « Chez Mulume Oderhwa » et « Chez Willy ».

Des commerces, spécialisés dans la vente de crédits téléphoniques et les transactions financières électroniques M-PESA et Airtel-Money, sont devenus des cibles privilégiées des malfaiteurs.

Isaac Kilunga tire la sonnette d'alarme face à cette montée de l'insécurité qu'il qualifie d'intolérable, soulignant le grand nombre de cas qui affectent gravement la vie économique et sociale de la population. Il appelle instamment les services habilités à prendre des mesures efficaces pour endiguer ce phénomène et protéger les civils, qui ne supportent plus cette situation.

« Chez nous à Shabunda, l'épineuse question reste l'insécurité. Les cas sont innombrables. Au-delà de la guerre qui n'a pas encore atteint le territoire de Shabunda et Shabunda-Centre, franchement c'est intolérable. », dénonce cet acteur.