Congo-Kinshasa: Assistance à 1 300 ménages sinistrés par les pluies diluviennes à Kindu

24 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Réseau des associations pour le développement communautaire, une ONG financée par Action Aid International RDC, a porté assistance jeudi 23 octobre 2025 à 1 300 ménages sinistrés. Cette aide comprenait une enveloppe financière par ménage ainsi que des kits scolaires destinés à 900 élèves du territoire de Kibombo. Ce soutien s'inscrit dans le cadre du projet d'« assistance multisectorielle aux personnes touchées par le vent violent dans la ville de Kindu et les territoires environnants ».

L'aide a été bien accueillie par les bénéficiaires, dont certains avaient tout perdu et se retrouvaient sans abri. Ils ont exprimé que cette assistance arrivait au moment opportun, même si les besoins restent très élevés.

Un sinistré estime que cette aide sera d'une importance capitale.

« Cette assistance arrive en temps opportun. Depuis cette pluie-là, nous sommes en train de vivoter, mais ce que nous recevons aujourd'hui ça va nous aider pour acheter quelques choses malgré que nous ayons perdu beaucoup de bien. », a affirmé ce bénéficiaire.

Le coordonnateur de l'ONG, Jean-Claude Kayumba, a souligné qu'il s'agit d'un élan de solidarité face à une population devenue vulnérable.

De son côté, Michel Walanga Bali, coordonnateur de la protection civile, a lancé un appel aux partenaires humanitaires pour aider les milliers de sinistrés restants, rappelant que le bilan officiel dépassait les 2 000 sinistrés au total.

En août 2025, la ville de Kindu, dans la province du Maniema, a été gravement affectée par des pluies diluviennes accompagnées de vents violents qui ont causé d'importants dégâts, dont maisons endommagées, et certaines totalement détruites.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

