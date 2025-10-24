Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le conseil national du Laïcat catholique appelle à la retenue

document

En prélude à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, le Conseil national du Laïcat catholique de Côte d'Ivoire (Cnl-CI), dans une déclaration dont Fratmat.info a eu copie le jeudi 23 octobre 2025, appelle l'ensembles des populations à la retenue et à la paix. Ci-dessous la déclaration.

Déclaration du Conseil National du Laïcat Catholique de Côte d'Ivoire

« La vérité dans la charité pour une nation juste et réconciliée »

(En prélude aux élections nationales 2025)

Contexte et responsabilité morale

Le Conseil National du Laïcat Catholique de Côte d'Ivoire (CNL-CI), sous l'autorité spirituelle de la Conférence des Évêques Catholiques en Côte d'Ivoire, conscient de sa mission d'animation et de témoignage dans la société, élève sa voix en ce temps décisif pour la nation.

Les prochaines élections présidentielles de 2025 représentent un moment crucial pour la consolidation de la paix, de la démocratie et de la justice dans notre pays.

À ce propos, nos Pères Archevêques et évêques catholiques, dans leur récente lettre pastorale titré :« Pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée » interpellaient la nation en ces termes : « la Côte d'Ivoire se trouve à un tournant décisif de son histoire » et ils appellent à « l'inclusion de tous les candidats pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et pacifique ».

Notre mission de conscience morale

Fidèles à l'enseignement du Concile Vatican II et à l'exhortation apostolique Christifideles Laici (Jean-Paul II, 1988), nous affirmons que les laïcs ont une responsabilité directe dans la construction de la société civile :

« Leur tâche propre est d'imprégner de l'esprit évangélique les réalités temporelles et de s'y comporter en témoins du Christ » (Christifideles Laici, n°15)

Le CNL-CI, comme structure nationale de coordination des laïcs catholiques, assume son rôle de veille éthique et de conscience morale, au service du bien commun, au-delà des intérêts partisans.

Appel à la responsabilité citoyenne

Nous exhortons tous les fidèles catholiques et l'ensemble des citoyens ivoiriens à :

Exercer leur droit de vote dans la paix et la liberté de conscience, sans manipulation ni contrainte.

Rejeter toute forme de violence, de corruption, de tribalisme et de haine, contraires à l'Évangile et aux valeurs républicaines.

S'informer de manière éclairée et critique, en refusant les fausses nouvelles et les discours polarisants.

Faire des choix électoraux fondés sur des valeurs telles que la vérité, la justice, la dignité humaine, la paix et le développement intégral.

À cet effet, nous faisons écho à l'appel des Évêques qui conseillent aux citoyens de faire preuve de « maturité démocratique », de préserver « l'unité nationale » et de rompre avec les cycles de violences électorales passés.

Appel aux acteurs politiques et institutionnels

Aux partis politiques, candidats et institutions en charge des élections, nous rappelons que la paix n'est pas le fruit du hasard mais d'une volonté ferme de justice et de vérité.

C'est dans cet esprit que les évêques demandent :

que le processus électoral soit ouvert, inclusif, avec respect du droit de tous à concourir.

que la liste électorale soit consensuelle, transparente et acceptée par tous les acteurs.

que la CEI honore ses engagements en équité, neutralité et transparence, afin de construire la confiance du peuple.

que les discours publics soient pacifiques, sans divisions ni invectives, et que tout citoyen soit respecté dans sa dignité.

Nous partageons cette exigence ecclésiale que la démocratie soit vécue non comme un affrontement, mais comme un acte d'amour pour la patrie.

Engagement du Laïcat catholique

En tant que corps ecclésial, nous, laïcs catholiques de Côte d'Ivoire, nous engageons à :

Promouvoir la paix et la cohésion sociale dans nos familles, communautés et lieux de vie.

Former nos membres à la citoyenneté responsable et à la lecture critique de l'actualité politique.

Participer, avec d'autres organisations de la société civile, aux mécanismes de veille électorale et à la prévention des conflits.

Témoigner publiquement de notre foi dans le respect des institutions républicaines, sans récupération politique.

Appel à la prière et à l'espérance

« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu » (Mt 5,9).

Nous invitons l'ensemble des fidèles catholiques à porter la nation ivoirienne dans la prière durant tout le processus électoral, afin que l'Esprit Saint éclaire les consciences et conduise notre pays sur les chemins de la réconciliation, de la paix et de la prospérité partagée.

Le Conseil National du Laïcat Catholique de Côte d'Ivoire réaffirme son indépendance morale, son attachement aux valeurs évangéliques et sa détermination à contribuer à une société plus juste, fraternelle et démocratique.

« L'avenir de l'humanité passe en grande partie par le laïcat » (Christifideles Laici, n°44).

Fait à Abidjan, le 21 octobre 25,

Pour le Conseil National du Laïcat Catholique de Côte d'Ivoire

Président du CNL-CI