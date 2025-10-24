Madagascar: Sortie de crise - Gouvernement civil et des élections dans un « délai raisonnable », soutient la France

Les diplomates étrangers se dépêchent de tisser un lien avec les nouveaux dirigeants. Hier, l'ambassadeur français a eu des entretiens avec les chefs de l'Exécutif.

L'ambassadeur de France, Arnaud Guillois, a été reçu hier jeudi 23 octobre 2025 par le président de la Refondation de la République, Michaël Randrianirina, puis par le Premier ministre, Herintsalama Rajaonarivelo. Après celui de la Russie, qui a été reçu par le nouveau locataire d'Iavoloha, l'ambassadeur français figure parmi les premiers diplomates qui ont rendu visite aux nouveaux dirigeants. Lundi dernier, d'autres diplomates européens auraient également eu des entretiens avec Michaël Randrianirina.

Au-delà des aspects économiques et sociaux habituels, la visite de l'ambassadeur s'inscrit dans un contexte politique sensible. Les échanges ont aussi porté sur « les défis politiques de la transition en cours et les perspectives de progrès démocratiques ». Dans un message qui sonne comme une mise en garde bienveillante, le représentant de la France a insisté sur « la nécessaire prise en compte des aspirations démocratiques et légitimes exprimées avec force par la société civile et la jeunesse », cette dernière ayant « payé le plus lourd tribut lors des manifestations des dernières semaines ». Ce rappel souligne l'attention particulière que la diplomatie française accorde à la stabilité institutionnelle et à la crédibilité du processus de refondation politique qu'entendent mettre en oeuvre les nouveaux dirigeants.

Intérêt

L'ambassadeur français a, par ailleurs, insisté sur « l'importance d'associer pleinement les civils au processus en cours et d'organiser des élections dans un délai raisonnable ». Des élections, qui, selon les nouveaux dirigeants, ne seront pas organisées avant la réforme du système électoral actuel, dont principalement la liste électorale et les textes électoraux. En somme, à travers cette double rencontre avec le président de la Refondation et le Premier ministre, Paris réaffirme son intérêt pour un partenariat repensé. La France semble vouloir conjuguer engagement économique, exigence démocratique et pragmatisme diplomatique dans la gestion de ses intérêts à Madagascar, dans un moment charnière pour l'avenir institutionnel du pays.

Téléphérique

Les rencontres avec l'ambassadeur français, présentées comme « riches et constructives », traduisent une démarche claire de reconnaissance des nouvelles autorités et une volonté affirmée de redéfinir la coopération franco-malgache dans un contexte de transition politique. Au cours de ces échanges, l'ambassadeur de France a tenu à rappeler « combien la France est attachée à la relation avec Madagascar et avec la nation malgache ». Madagascar est un terrain privilégié de la ramification de la coopération extérieure française avec les projets qui sont implantés dans le pays, notamment, entre autres, le récent projet de téléphérique dans lequel le gouvernement français a octroyé un prêt à l'État malgache à hauteur de plus de 100 millions d'euros. Plusieurs entreprises françaises sont également implantées au pays depuis des décennies, et le réseau culturel français à travers les alliances françaises et les écoles agréées sont parmi le plus dense dans le monde.

Électricité

Lors de sa rencontre avec les nouveaux dirigeants, Arnaud Guillois a présenté un panorama des projets déjà menés par la France dans le pays, tout en exprimant le souhait d'ajuster cette coopération « selon les besoins exprimés par les nouvelles autorités et par la population ». Cette approche s'inscrit dans une stratégie plus souple, orientée vers la « logique d'intérêt mutuel », et marque une volonté de Paris d'adapter sa présence aux attentes locales. Selon un communiqué publié hier par l'ambassade française, les discussions ont principalement porté sur des secteurs considérés comme prioritaires : l'accès à l'eau et à l'électricité, l'éducation, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et la lutte contre la corruption.

L'ambassadeur a annoncé que de « nouvelles propositions seront faites par la France dans les prochaines semaines », en coordination avec les partenaires internationaux de Madagascar. Cette déclaration laisse entrevoir un repositionnement diplomatique, où l'aide française pourrait s'aligner davantage sur les programmes de refondation engagés par le nouveau régime.