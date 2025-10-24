Madagascar: Jean Luc Djaovojozara - Le Baba d'Antsiranana accueilli comme un roi

La ville du Varatraza était en liesse hier, jeudi 23 octobre. À 11h25, l'avion transportant le maire a atterri à l'aéroport Arrachart, accueilli par une marée humaine sur le parking. Une quinzaine de minutes plus tard, Jean Luc Djaovojozaraa quitté la salle VIP sous un tonnerre d'applaudissements de ses concitoyens.

Avant de rejoindre l'Hôtel de ville, il s'est arrêté à la Place du 13 mai, à Diego, pour rendre hommage aux martyrs tombés sous les balles des forces de sécurité. « J'ai choisi cet endroit historique car c'est ici que la population de Diego a exprimé son mécontentement. Accordons une minute de silence à nos fils : Rivaldo, Dawa et Dael... Oui, vous êtes tombés, mais vous avez triomphé. Je tiens également à remercier nos jeunes, nos petits frères de la Gen-Z : sans eux, ce moment inoubliable n'aurait pas eu lieu », a-t-il déclaré avec émotion.

Le premier magistrat de la ville a par ailleurs souligné que la lutte continue, rappelant que l'eau potable n'arrive pas encore régulièrement aux robinets et que les interruptions de courant demeurent fréquentes. Le cortège s'est ensuite dirigé vers la Place Foch, où des larmes de joie ont coulé sur les joues des habitants. Diego, qui a tant souffert, retrouvait son maire bien-aimé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La passation de service entre le maire élu et le Président de la délégation spéciale est prévue aujourd'hui. Jean Luc Djaovojozara pourra enfin exercer sereinement sa fonction et se consacrer aux travaux prioritaires, notamment la construction de la route de Lazaret, la finalisation du Bazary kely et l'installation de forages. Par ailleurs, certains analystes se demandent si cette conjoncture politique pourrait jouer en sa faveur. La réponse semble claire pour beaucoup : « Djaovojozara a les épaules assez larges pour concrétiser ses promesses ».