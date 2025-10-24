Madagascar: Andoharanofotsy - Des maires affichent leur soutien au CAPSAT

24 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Le colonel Michaël Randrianirina, président de la Refondation de la République a reçu avant-hier le soutien de nombreux maires élus, issus de différents partis politiques. À Andoharanofotsy, plusieurs centaines de maires se sont rassemblés pour témoigner de leur engagement et de leur volonté de collaborer avec le nouveau pouvoir dans la mise en oeuvre des objectifs de la Refondation de la République.

Partis politiques

Parmi les participants figuraient la mairesse d'Antananarivo, Harilala Ramanantsoa, le maire d'Andoharanofotsy, « Tôta », ainsi que d'autres représentants des communes privées et publiques,.... « Face aux grandes attentes et à la volonté de transformer le pays, nous exprimons sincèrement notre engagement et notre disponibilité à collaborer avec le gouvernement », ont déclaré les maires venus de différents partis politiques.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.