Madagascar: Andoharanofotsy - Des maires affichent leur soutien au CAPSAT

Le colonel Michaël Randrianirina, président de la Refondation de la République a reçu avant-hier le soutien de nombreux maires élus, issus de différents partis politiques. À Andoharanofotsy, plusieurs centaines de maires se sont rassemblés pour témoigner de leur engagement et de leur volonté de collaborer avec le nouveau pouvoir dans la mise en oeuvre des objectifs de la Refondation de la République.

Partis politiques

Parmi les participants figuraient la mairesse d'Antananarivo, Harilala Ramanantsoa, le maire d'Andoharanofotsy, « Tôta », ainsi que d'autres représentants des communes privées et publiques,.... « Face aux grandes attentes et à la volonté de transformer le pays, nous exprimons sincèrement notre engagement et notre disponibilité à collaborer avec le gouvernement », ont déclaré les maires venus de différents partis politiques.