Madagascar: Société Municipale d'Assainissement - Appel à une mobilisation citoyenne avant la saison des pluies

La Société Municipale d'Assainissement (SMA) a tenu un point de presse hier à Nanisana. Afin d'alerter sur la hausse attendue du volume des déchets à l'approche de la saison des pluies. Selon le colonel Tiana Razafimanahaka, Directeur général de la SMA d'Antananarivo et ancien chef du corps des sapeurs-pompiers, la période actuelle marque un pic de production. « Durant la saison sèche, la collecte moyenne était de 261,926 m3 par mois. Ce chiffre pourrait augmenter d'une fois et demi durant la saison pluvieuse », a-t-il expliqué.

Face à cette situation, la SMA appelle à une mobilisation collective pour éviter les inondations causées par les ordures obstruant les canaux. « La gestion des déchets est l'affaire de tous. Évitons de jeter les ordures dans les regards, les canaux de drainage et les voies d'évacuation des eaux pluviales », a insisté le colonel Razafimanahaka. La société invite ainsi les citoyens, les entreprises et l'ensemble de la communauté urbaine à adopter un comportement responsable.

Contribution

Par ailleurs, la SMA a tenu à remercier tous les contribuables ayant déjà réglé leurs impôts, tout en adressant un message à ceux qui ne l'ont pas encore fait. « La contribution à l'impôt foncier sur la propriété bâtie (IFPB) est essentielle. Elle permet d'assurer la continuité des services de collecte et d'assainissement et de financer l'entretien des canaux et des infrastructures de drainage », a souligné le directeur général.

En tant qu'entité chargée de la collecte, du transport, de l'élimination des ordures ménagères, ainsi que de la maintenance des réseaux d'évacuation des eaux, la SMA affirme que son efficacité dépend non seulement de ses moyens matériels et humains, mais aussi de la participation citoyenne. « Pour que notre ville reste propre et saine, que les égouts puissent fonctionner et que les inondations liées aux déchets soient évitées, nous avons besoin d'une mobilisation collective forte », a-t-il conclu.