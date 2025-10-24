Madagascar: Tsiroanomandidy - Trois dahalo neutralisés par les forces

La traque des dahalo se poursuit sans relâche dans la région de Bongolava. Deux opérations conjointes menées par les gendarmes et les militaires ont permis de neutraliser plusieurs malfaiteurs notoires et de restituer du bétail volé à leurs propriétaires.

Dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 octobre 2025, vers minuit, cinq dahalo armés ont attaqué un éleveur du secteur III, commune rurale Ambararatabe, district de Tsiroanomandidy. Alertés à temps, six gendarmes conduits par le lieutenant coordinateur d'Ambatofotsy et le commandant de poste d'Ambararatabe, appuyés par des villageois, se sont immédiatement rendus sur place.

Les deux camps se sont croisés à Maroadabo, au nord du village, où une fusillade de trente minutes a éclaté. Bilan : deux assaillants, tristement connus sous les pseudonymes de Leda et Lezany, ont été abattus. Les trois autres ont pris la fuite, abandonnant les boeufs dérobés, aussitôt restitués à leur propriétaire.

Un autre complice

Mais les forces de l'ordre n'ont pas eu le temps de souffler. Moins de vingt-quatre heures plus tard, dans la nuit du lundi 20 octobre, une nouvelle alerte est parvenue du camp militaire d'Amparihimanga (Maritampona, Tsiroanomandidy). Des mouvements suspects de dahalo avaient été signalés. Une équipe mixte composée de trois gendarmes de la brigade d'Ambararatabe, de deux militaires et de villageois a aussitôt entrepris une opération de ratissage. Vers quatre heures du matin, les assaillants ont ouvert le feu sur les patrouilles, sans faire de blessés parmi les forces de l'ordre.

Ces dernières ont riposté, abattant un des malfaiteurs. L'homme tué a été identifié comme Solofo, un récidiviste bien connu dans la région, récemment libéré de prison le 1er septembre 2025. Ce dernier était réputé pour son implication dans plusieurs affaires de vol de boeufs et d'approvisionnement en munitions pour d'autres bandes armées. Il serait par ailleurs un proche des deux dahalo abattus la veille à Maroadabo. Lors de la fouille, plusieurs amulettes ont été découvertes dans son sac. Son corps a été remis aux fokonolona, en attendant la famille.