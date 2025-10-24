Madagascar: Statistique - Un bien public au service des décisions éclairées

À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la statistique, l'Association Malagasy des Ingénieurs de la Statistique (AMIS) tient à rappeler l'importance capitale des statistiques officielles dans la gouvernance et les réformes en vue d'asseoir un développement durable et inclusif du pays.

Le thème choisi pour cette année est axé sur « Insuffler le changement grâce à des statistiques et des données de qualité pour tous. On reconnaît que Madagascar est sur le point de s'engager vers une nouvelle vision quant à la définition de son avenir. On lance ainsi un appel à l'ensemble des citoyens et des décideurs pour une meilleure compréhension et utilisation des statistiques officielles dans le pays. En effet, il s'agit d'un bien public au service des décisions éclairées », a déclaré John Brice Randrianasolo, conseiller de l'AMIS lors d'un point de presse hier au siège de l'INSTAT (Institut National de la Statistique) à Anosy.

Aucun positionnement politique

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Dans un contexte marqué par de nombreux défis économiques, sociaux et institutionnels, il est primordial de renforcer la culture statistique et de valoriser le rôle des données fiables dans la prise de décision. En effet, les chiffres produits selon des standards internationaux ne sont pas de simples données techniques, ils constituent des outils essentiels d'aide à la décision, d'évaluation des politiques publiques et de promotion de la transparence », a-t-il évoqué.

En outre, l'AMIS tient à préciser que la crédibilité de ces données repose sur le respect des 10 principes fondamentaux de la statistique officielle, qui garantissent l'indépendance professionnelle, l'impartialité, la transparence et la rigueur scientifique. « Ces principes assurent que les statistiques officielles ne relèvent d'aucun positionnement politique, mais qu'elles servent uniquement l'intérêt général et le bien commun », a-t-il enchaîné.

Fiabilité des données

Par ailleurs, cette association réaffirme son engagement à apporter le savoir-faire et l'expérience professionnelle de ses membres pour accompagner les autorités, les partenaires et les institutions dans la mise en oeuvre des réformes contribuant à un développement durable et inclusif. « De manière neutre et constructive, l'AMIS s'engage à soutenir toutes les initiatives visant à renforcer la fiabilité, la diffusion et l'utilisation des données officielles au service de la nation », a rassuré John Brice Randrianasolo. Il est à noter que cette association regroupe près de 80 ingénieurs de la statistique issus de grandes écoles de renom international. « Ce sont à la fois des agents de fonctionnement, de la conception, du développement et de l'innovation », a-t-il conclu.