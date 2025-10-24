Madagascar: Cacao - Retournement de cycle et chute brutale des cours

Le marché mondial du cacao connaît un net renversement après deux années de pénurie liées aux mauvaises récoltes de 2024. Depuis août, la correction s'est accélérée.

À la mi-octobre 2025, les prix ont atteint leur plus bas niveau depuis février 2024 sur les places boursières, autour de 5 900 dollars la tonne à New York (échéance décembre) et d'environ 4 163 £/t à Londres.

Ces prix indiquent plus de 50 % sous les sommets frôlant 12 000 $/t observés fin 2024. Au-delà de la détente spéculative, la dynamique s'explique par un ralentissement des ventes physiques : transformateurs et broyeurs (grinders) achètent avec prudence, dans un contexte marqué par une année difficile pour la filière, caractérisée par un repli de la demande et un coup de frein dans la transformation.

Du côté de l'offre, l'amélioration attendue des conditions météorologiques en Afrique de l'Ouest et des perspectives de récolte plus favorables pour la campagne 2025-2026 alimentent un sentiment baissier. Sur le plan politique, la revalorisation des prix bord champ en Côte d'Ivoire et au Ghana, décidée en octobre, soutient les revenus des planteurs, mais intervient dans un marché international en phase de correction. Enfin, plusieurs opérateurs financiers se sont positionnés à la baisse depuis la mi-août, pariant sur une normalisation progressive de l'offre. Résultat : une volatilité toujours élevée, mais un cycle désormais orienté à la détente.