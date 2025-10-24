Madagascar: POESAM 2025 - Cinq startups primées, l'innovation à impact confirme sa montée en puissance

Orange a dévoilé, au Mobile World Congress de Kigali (Rwanda), les lauréats de la 15e édition du Prix Orange de l'Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM).

Madagascar figure parmi les 17 pays invités à participer au POESAM 2025, mais aucun représentant de la Grande île n'a remporté de prix international pour cette année. Cependant, les lauréats malgaches pour cette année recevront leurs prix ce jour à l'ODC Soarano, à l'occasion d'une cérémonie organisée par Orange Madagascar. En ce qui concerne les prix internationaux, la cérémonie de remise à Kigali a été présidée par Yasser Shaker, Directeur général d'Orange Afrique et Moyen-Orient, et a réuni un large panel d'acteurs de l'écosystème tech.

« En 15 ans, POESAM est devenu bien plus qu'un simple prix. Avec plus de 17 000 projets reçus, dont 3 000 cette année, il s'impose comme la principale plateforme africaine de l'innovation », a souligné Yasser Shaker. Créé en 2011, le concours récompense des solutions à fort impact social et environnemental et accompagne leurs porteurs via les « Orange Digital Center » pour accélérer l'industrialisation et l'accès aux marchés. Parmi 70 finalistes issus de 17 pays, 5 startups ont été distinguées.

Gagnants

Le Grand Prix International consacre trois projets combinant impact mesurable, potentiel d'essaimage et technologies numériques. Le premier prix (25 000 €) est attribué à Sand To Green (Maroc), une plateforme agritech qui modélise des plantations agroforestières rentables et régénératives. Le deuxième prix (15 000 €) est pour E-Blood Bank Makila (RDC), une solution de mise en relation hôpitaux-banques de sang-donneurs, avec paiements sécurisés et livraisons par drone ou moto.

Enfin, le troisième prix (10 000 €) est remis à N'Zassa Fund (Côte d'Ivoire), une application de micro-dons gamifiée au service des ONG locales via le mobile money. Deux distinctions spéciales complètent le palmarès. D'abord, le Prix Féminin International (20 000 €) pour Proverdy (Tunisie), une plateforme IA de mesure et réduction d'empreinte carbone, et le Prix Coup de Coeur (10 000 €) pour Maarifa (Botswana), une plateforme d'apprentissage en ligne personnalisée par IA.

Bref, l'engouement ne faiblit pas. Selon les organisateurs, près de 17 600 candidatures ont été enregistrées depuis le lancement, avec une progression de 82 % des participations sur un an. Cette édition anniversaire des 15 ans de POESAM confirme l'essor d'un entrepreneuriat à impact responsable et inclusif en Afrique et au Moyen-Orient.