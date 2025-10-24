Madagascar: POESAM 2025 - Cinq startups primées, l'innovation à impact confirme sa montée en puissance

24 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Antsa R.

Orange a dévoilé, au Mobile World Congress de Kigali (Rwanda), les lauréats de la 15e édition du Prix Orange de l'Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM).

Madagascar figure parmi les 17 pays invités à participer au POESAM 2025, mais aucun représentant de la Grande île n'a remporté de prix international pour cette année. Cependant, les lauréats malgaches pour cette année recevront leurs prix ce jour à l'ODC Soarano, à l'occasion d'une cérémonie organisée par Orange Madagascar. En ce qui concerne les prix internationaux, la cérémonie de remise à Kigali a été présidée par Yasser Shaker, Directeur général d'Orange Afrique et Moyen-Orient, et a réuni un large panel d'acteurs de l'écosystème tech.

« En 15 ans, POESAM est devenu bien plus qu'un simple prix. Avec plus de 17 000 projets reçus, dont 3 000 cette année, il s'impose comme la principale plateforme africaine de l'innovation », a souligné Yasser Shaker. Créé en 2011, le concours récompense des solutions à fort impact social et environnemental et accompagne leurs porteurs via les « Orange Digital Center » pour accélérer l'industrialisation et l'accès aux marchés. Parmi 70 finalistes issus de 17 pays, 5 startups ont été distinguées.

Gagnants

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Grand Prix International consacre trois projets combinant impact mesurable, potentiel d'essaimage et technologies numériques. Le premier prix (25 000 €) est attribué à Sand To Green (Maroc), une plateforme agritech qui modélise des plantations agroforestières rentables et régénératives. Le deuxième prix (15 000 €) est pour E-Blood Bank Makila (RDC), une solution de mise en relation hôpitaux-banques de sang-donneurs, avec paiements sécurisés et livraisons par drone ou moto.

Enfin, le troisième prix (10 000 €) est remis à N'Zassa Fund (Côte d'Ivoire), une application de micro-dons gamifiée au service des ONG locales via le mobile money. Deux distinctions spéciales complètent le palmarès. D'abord, le Prix Féminin International (20 000 €) pour Proverdy (Tunisie), une plateforme IA de mesure et réduction d'empreinte carbone, et le Prix Coup de Coeur (10 000 €) pour Maarifa (Botswana), une plateforme d'apprentissage en ligne personnalisée par IA.

Bref, l'engouement ne faiblit pas. Selon les organisateurs, près de 17 600 candidatures ont été enregistrées depuis le lancement, avec une progression de 82 % des participations sur un an. Cette édition anniversaire des 15 ans de POESAM confirme l'essor d'un entrepreneuriat à impact responsable et inclusif en Afrique et au Moyen-Orient.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.