Madagascar: ENS Toamasina - Le concours d'entrée en Licence, reporté aux 11 et 12 novembre

24 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Face au contexte national actuel, l'École Normale Supérieure (ENS) de Toamasina a annoncé le report du concours d'entrée en première année de Licence pour l'année universitaire 2025-2026. « Initialement prévu plus tôt, ce concours se tiendra finalement les 11 et 12 novembre 2025, avec une date limite de dépôt des candidatures fixée au 6 novembre », informe le Dr Fenotsara Razafy, Directeur de l'ENS Toamasina.

Les centres d'examen sont répartis entre Toamasina, Ambatondrazaka, Mahanoro et Fénérive Est, tandis que les dossiers de candidature peuvent être déposés auprès des antennes locales de la scolarité de l'ENS (Barikadimy), ou encore dans les CISCO de ces localités ainsi qu'à Maroantsetra. A titre de rappel, l'année 2023-2024 a marqué la sortie de la première promotion de diplômés en Master II, dont près des deux-tiers ont déjà intégré le marché du travail ou effectuent un stage. L'ENS de Toamasina se distingue également par l'orientation double de ses formations : à la fois académique et professionnelle.

Améliorations

Contrairement aux idées reçues, l'établissement ne forme pas uniquement des enseignants du secondaire. Ses filières s'ouvrent également aux secteurs de la communication, de l'entrepreneuriat, de l'administration ou encore de l'enseignement technique (gestion et économie). Des formations continues diplômantes sont aussi proposées pour les enseignants du préscolaire. L'élargissement progressif des offres de formation témoigne d'une volonté affirmée de répondre aux besoins variés du développement national.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

