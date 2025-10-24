Madagascar: Mananjary - Soutien à 3 500 enfants et familles victimes de l'incendie du 15 septembre

Le grave incendie, survenu le lundi 15 septembre 2025 ayant ravagé des quartiers entiers dans la ville de Mananjary, est un drame humanitaire laissant plusieurs milliers de personnes dans une situation de dénuement total.

Des milliers de familles ont tout perdu dans le grave incendie du 15 septembre à Mananjary. Parmi les victimes figurent des milliers d'enfants qui viennent juste d'entamer la nouvelle année scolaire. L'ensemble de leurs affaires scolaires sont parties en fumée. De même, des familles entières se retrouvent sans rien, contraintes de repartir de zéro. Ces victimes ont bénéficié de plusieurs soutiens humanitaires venant de diverses entités étatiques et non gouvernementales. En font partie l'ONG internationale Save the Children qui a offert à près de 1 800 enfants et 1 700 familles victimes de cet incendie, un soutien de Start Fund.

Soutien matériel et psychosocial

Cette réponse humanitaire comprend une distribution de lots de fournitures scolaires composés de sacs à dos, cahiers, stylos, crayons, ardoises, règles, lampes solaires. De même, des articles et produits d'hygiène tels des sous-vêtements, du savon, des serviettes hygiéniques, ont été remis, ainsi qu'un appui financier pour chaque ménage afin que les familles puissent répondre à leurs besoins immédiats.

Un renforcement de capacités en soutien psychosocial a également été proposé à une soixantaine d'enseignants et d'intervenants sociaux afin qu'ils puissent accompagner les enfants et les familles en détresse émotionnelle, renforcer leur résilience et leur bien-être.