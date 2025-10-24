Madagascar: Célébration - L'Espace Nambinintsoa souffle ses 28 bougies

L'un des plus anciens lieux d'événements de la capitale, l'Espace Nambinintsoa, célèbre ses 28 années d'existence. Pour marquer cet anniversaire, plusieurs festivités sont prévues à partir du 2 novembre 2025, avec en ouverture un grand buffet gastronomique, marque de fabrique de l'établissement.

Ce sera une ambiance festive animée par Nambints'Orchestra et Mc Calin. Nambints Orchestra, né dans les années 2000, fait partie intégrante de l'identité du lieu. Cet «orchestre maison», spécialiste du rétro, « gasigasy » et nostalgie, reprendra ses classiques tout en intégrant quelques touches contemporaines. Le choix délibéré de ne pas faire appel à des artistes de renom souligne l'esprit familial de l'événement : « Cette fête est celle de l'Espace lui-même. »

Évolutions

Inauguré en décembre 1996, l'Espace Nambinintsoa a connu un long parcours, marqué par des évolutions majeures. À ses débuts, l'établissement, alors désigné comme un « Akany », ne pouvait accueillir qu'entre 150 et 200 personnes. Aujourd'hui, il s'est transformé en un véritable complexe événementiel : grande salle, salle annexe, piscine, cabaret en plein air, salle de jeux, et service de restauration sont désormais proposés, informe le Dr Rado Razafindratsimba, propriétaire des lieux.

Selon le fondateur, la singularité de l'espace réside dans sa constance. « Depuis plusieurs années, aucun traiteur extérieur n'était admis. C'est seulement après la période Covid que nous avons commencé à ouvrir la salle à d'autres prestataires. Avant cela, nous assurions tout en interne », explique-t-il.