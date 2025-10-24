Sénégal: Transformation du système éducatif - Le CUDIS et le ministère marchent ensemble

Le Cadre unitaire de l"Islam au Sénégal et le ministère de l'Education ont paraphé hier, jeudi, à Diamniadio, une convention de partenariat. Un partenariat qui s'inscrit dans le cadre du processus de transformation du système éducatif.

A travers cette convention, les deux partenaires visent à oeuvrer pour la mise en place d'une école ancrée sur les valeurs et la spiritualité sénégalaise afin de pouvoir « produire » au sortir du cursus scolaire un citoyen exemplaire et « porteur de développement ».

Une signature qui intervient au moment où le chef de l'état a mobilisé l'ensemble des acteurs religieux pour réfléchir sur les voies et moyens de faire en sorte que le discours religieux puisse impacter et aider à la construction de l'esprit civique qui, selon le ministre, « fait tant défaut à notre nation ».

D'où l'importance, pour le ministre d'intégrer ces voix religieuses dans tous les processus d'élaboration des curricula et des contenus pour 0une école véritablement ancrée dans notre socle culturel. « Ils ont aujourd'hui ce qui manque au monde la sagesse, ils ont ces moyens uniques de toucher les consciences, les âmes, les esprits pour transformer durablement notre pays.

Transformer donc notre pays, les comportements, aller dans le sens du vivre ensemble, du devenir ensemble, il n'y a que ces acteurs pour aider à cette transformation systémique...Et la demande sociale la plus forte n'est pas un problème d'eau ou d'électricité, la demande la plus forte quand on consulte les journaux, les réseaux sociaux, les foyers c'est cette transformation, ce changement de comportements et d'attitudes...

L'enseignement religieux, la sagesse religieuse doit absolument être infusée dans tous les programmes pour aider l'enfant à avoir une éducation plus complète qui agit sur le corps, sur le mental mais aussi sur son âme...tout ce qui peut faire de lui un humain complet », s'est réjoui le ministre de l'Education nationale.

Moustapha Mamba Guirrassy , dans le sillage de la signature, a annoncé une refonte totale des curricula de notre système éducatif. Et ces nouveaux curricula vont intégrer des modules axés sur la sagesse de nos enseignements religieux, mais aussi des valeurs morales intrinsèques du Sénégal. C'est un jour nouveau qui se lève sur le système éducatif sénégalais.

« C'est un grand jour, un point de départ extrêmement important pour nos enfants. Encore une fois, nos enfants doivent être éduqués en s'appuyant sur des curricula complètement repensés sans complexe. Il s'agit d'une étape fondamentale donc le CUDIS va occuper une place fondamentale dans le processus de refonte du système éducatif, le processus des assises des daaras, dans l'intégration de notre capital spirituel dans l'éducation », a annoncé le ministre.

Pour sa part, le président du CUDIS a magnifié ce partenariat et salué la disponibilité du Président de la République à accompagner son organisation dans ses missions. Il a plaidé pour une intégration et une plus grande plage à l'enseignement des oeuvres de nos guides religieux et certaines productions littéraires locales qui portent en elles les valeurs morales d'un vivre ensemble harmonieux.

Abdoul Aziz Mbacké Majalis s'est félicité de constater que les ambitions du CUDIS sont en congruence parfaite avec la nouvelle initiative de transformation humaniste de l'éducation.

« Il est heureux de constater que le ministère était déjà dans cette disposition, donc nous comptons accompagner le ministère d'État pour matérialiser cette vision qui ne peut se faire sans religieux qui sont vraiment prêts à l'accompagner », a dit le président du CUDIS. La cérémonie de signature a été marquée par la remise d'un lot de 2000 exemplaires d'un manuel de référence produit par le CUDIS et dont le contenu est axé sur les enseignements de nos guides religieux.