Face à la persistance de la vente des médicaments illicites et du marché parallèle, le Sénégal a mis en place un comité de lutte contre le trafic illicite des produits médicaux.

Le comité de lutte contre le trafic illicite des produits médicaux peut désormais démarrer sa mission qui est de définir et de coordonner la stratégie pour lutter contre ce fléau. Il va ainsi servir d'appui à l'Agence de réglementation pharmaceutique (Arp) en charge de réguler les entrées de médicaments et de surveiller le marché. Avec comme président, Dr Amath Niang de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal, presque toutes les entités qui gravitent autour du médicament y sont représentées.

« Je pense que ce comité témoigne d'un engagement d'un État à devoir quand même faire face à un fléau qui gangrène sa politique de santé, mais qui affecte également la santé de nos populations » a déclaré Dr Niang.

Par rapport à la qualité des ressources humaines de ce comité, son président a souligné : « je pense que l'existence de ce comité en dit davantage du point de vue de la diversité de ses membres et vraiment le ciblage de l'ensemble des institutions et des directions qui sont déjà répertoriées et qui sont membres.

Mais ce qui me séduit et me rassure davantage, c'est la présence des représentants des trois institutions majeures de notre pays, à savoir la Présidence de la République, l'Assemblée nationale et la Primature. Donc, je suis tout à fait optimiste par rapport à l'idée d'une réussite à devoir quand même contenir ce fléau». Pour Dr Amath Niang, il n'y a aucun professionnel ou cadre en moins un fonctionnaire de ce pays qui va se ravitailler vers ce marché illicite.

Ceux qui le font sont les populations les plus diminuées, les populations non informées du danger. « Ce sont les populations qui sont désemparées et qui aujourd'hui ont des difficultés de santé et qui pensent pouvoir quand même se tirer d'affaires auprès de ce marché qui ne profite à personne ».