Le Musée des Civilisations Noires (MCN) a servi de cadre, mercredi 22 octobre 2025, au lancement d'un colloque international de deux jours, placé sous le thème : « Afrique, le Muntu en mouvement ». Cette rencontre a réuni universitaires, chercheurs, hommes et femmes de culture, ainsi que des représentants diplomatiques, autour d'une réflexion profonde sur la place de l'Afrique dans le monde et la réappropriation de ses récits.

Dès l'ouverture, le Directeur général du MCN, Dr Mouhamed Abdallah Ly, a planté le décor en rappelant la mission du musée : « restaurer, transmettre et faire dialoguer les héritages pluriels de l'Afrique et de ses diasporas ».

Il a insisté sur la vision décoloniale et panafricaine de l'institution, dont l'objectif est de démanteler les régimes hégémoniques qui ont « nié et invisibilisé les civilisations africaines ». Pour lui, ce colloque incarne une autre manière « d'habiter le monde », fondée non pas sur l'individualisme, mais sur la relation, le soin de l'autre et la responsabilité collective.

Le concept de « Muntu » issu des traditions bantou et d'autres philosophies africaines a été au coeur de son propos. Il le définit comme une philosophie du vivant qui replace l'humain au centre, dans sa capacité à « tenir parole, cohabiter et prendre soin de l'autre ». Face aux crises sécuritaires, écologiques et postcoloniales, le Muntu apparaît comme un outil de résistance et de réaffirmation de la dignité humaine.

Plusieurs intervenants ont souligné l'urgence de redonner à l'Afrique sa place dans le débat intellectuel mondial. Moussa Sène Absa, célèbre cinéaste sénégalais surnommé « le Baobab du cinéma africain », a livré un plaidoyer vibrant : « Le monde marche avec une seule jambe, et la jambe manquante, c'est l'Afrique ». Il a dénoncé les récits dominés et cachés du continent, appelant à une réécriture des histoires et à une écoute des voix africaines, notamment dans des instances comme le Conseil de sécurité de l'ONU où l'Afrique « n'a pas de voix ».

Coopération et engagement international

L'Ambassadrice d'Espagne au Sénégal, Maria Dolores, a salué l'initiative et réaffirmé l'engagement de son pays en faveur du dialogue interculturel. Elle a rappelé que la coopération espagnole, à travers l'Agence internationale de coopération espagnole (AECID), est présente au Sénégal depuis 2004 dans les domaines de la culture et de l'éducation. Elle a également annoncé la tenue prochaine d'un colloque sur les Afro-descendants en Amérique, co-organisé avec l'ambassade de Colombie.

Quatre axes thématiques pour repenser l'avenir

Pendant deux jours, les participants vont approfondir quatre axes majeurs : Art, espace public et participation citoyenne ; Paix, sécurité et technologie ; Savoirs ancestraux et développement durable ; Femme et spiritualité en Afrique.

Ces thèmes visent à « reconstruire nos récits, faire de la culture un espace de guérison et de lien », comme l'a souligné l'ambassadrice. Le représentant du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme a salué l'initiative privée et assuré que le ministère serait « très attentif aux conclusions de vos travaux ». Il a rappelé que les nouvelles autorités sénégalaises accordent une importance particulière à la culture et soutiennent activement son renouveau.

Un laboratoire d'idées pour l'avenir

Ce colloque se veut bien plus qu'un simple événement académique. C'est un « laboratoire vivant de pensée », un espace où s'inventent des futurs alternatifs, ancrés dans les mémoires et les luttes africaines. Il s'agit, en somme, de redonner souffle au Muntu pour « ouvrir les chemins d'un avenir solidaire ».

Quid des défis et objectifs : il s'agira de redonner une centralité aux savoirs et philosophies africaines, démanteler les récits hégémoniques et invisibilisants, renforcer la coopération culturelle Sud-Sud et Nord-Sud et faire émerger des propositions concrètes pour les politiques culturelles sénégalaises. Ce colloque s'annonce ainsi comme une étape significative dans le mouvement de réappropriation de la parole et de la pensée africaines, porté par des acteurs engagés et des partenaires internationaux solides.