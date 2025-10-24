Sénégal: Filière cuirs et peaux - Le paysl au défi de valoriser son immense cheptel

24 Octobre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Jean Pierre Malou

Les acteurs du secteur des cuirs et peaux appellent à une coopération renforcée entre l'État et le secteur privé afin de transformer un potentiel encore sous-exploité en moteur de croissance. Une rencontre stratégique tenue hier, jeudi 23 octobre, à Dakar, a permis d'identifier les pistes de relance d'une filière à fort potentiel exportateur.

Malgré un cheptel important et un savoir-faire artisanal reconnu, la transformation industrielle des cuirs et peaux demeure marginale au Sénégal. Les participants ont ainsi convenu de bâtir une stratégie commune pour structurer et dynamiser le secteur.

Selon Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye, secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, il s'agit de « faire évoluer un artisanat traditionnel vers une véritable industrie moderne intégrant les technologies actuelles ». Le faible taux de transformation inférieur à 5 % pour certaines filières constitue un handicap majeur pour la croissance économique. M. Ndiaye a souligné que la création d'emplois et la réduction des inégalités passent nécessairement par la valorisation locale des ressources.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Inscrite dans l'Agenda national de transformation économique, la filière cuirs et peaux est identifiée comme un levier stratégique de l'économie compétitive. Cependant, la majorité des peaux continue d'être exportée à l'état brut, tandis que les ateliers locaux importent des cuirs transformés du Maghreb.

La qualité de la matière première a également été au centre des débats. Le docteur vétérinaire Mamadou Diagne, directeur de l'Élevage, a rappelé l'importance d'un élevage sain et du respect du bien-être animal pour préserver la qualité des peaux.

Il a également dénoncé des pratiques nuisibles comme le marquage au fer ou la maltraitance avant abattage. Les intervenants ont unanimement plaidé pour une coordination accrue des actions et la formalisation rapide d'une stratégie nationale.

Pour Youssoupha Mbaye, conseiller technique auprès du Premier ministre, « seule une synergie public-privé permettra de bâtir une industrie compétitive et durable ». Au-delà des enjeux économiques, cette démarche vise à créer des emplois décents, à fixer les populations rurales et à renforcer la souveraineté industrielle du pays.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.