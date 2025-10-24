L'Institut Panafricain pour le citoyenneté, les consommateurs et le Développement (Cicodev) antenne régionale de Kaolack a convoqué avant-hier, mercredi 22 octobre, dans les locaux de l'Association sénégalaise pour un développement équitable et solidaire (Asdes) une forte mobilisation d'échanges et réflexions avec les "Badja Nu Gox", les partenaires à ce programme spécifique tels que l'Asdes, Caritas Sénégal, les relais communautaires et autres acteurs de la société sur la question nutritionnelle dans leur zone d'intervention. C'était pour voir avec ce parterre d'intervenants les types de blocages empêchant les populations d'accéder à une bonne alimentation.

Après une formation offerte en amont à ces différents acteurs sur l'accès à une bonne alimentation, la nutrition de manière générale, le Cicodev a convoqué à nouveau cette rencontre pour faire l'état des lieux après une première opération de sensibilisation menée sur le terrain et trouver des pistes de solutions pour tout ce qui a paru comme impairs afin de bondir sur de nouvelles astuces.

Pour son point focal régional Fatou Kiné Diassé, "l'idée est surtout d'inciter les citoyens à consommer des produits sains. Ceux qui sont tirés d'une agriculture saine en particulier. Nous sommes là aujourd'hui pour sensibiliser nos participants sur les méthodes à adopter pour pouvoir distinguer sur les marchés les bons produits et ceux qui ne sont pas des meilleurs. Mais surtout inciter les populations à toujours s'alimenter en bons produits".

La rencontre qui mobilisait près de 50 participants était aussi un prétexte pour doter l'ensemble de ces partenaires les outils de sensibilisation nécessaires afin qu'ils puissent descendre cette nouvelle option de vivre sainement à la base, au niveau des organisations communautaires de quartier, dans les concessions, les ménages afin que la bonne alimentation soit à la prisée de toutes les populations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn