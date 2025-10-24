Afrique: Avec une dette de 132% du PIB - Le Sénégal dans le club des pays surendettés

Le Sénégal est désormais le pays le plus endetté d'Afrique, avec un ratio d'endettement public réévalué à 132 % du Produit Intérieur Brut (PIB). Cette révision du Fonds Monétaire International (FMI), qui intègre désormais les passifs des entreprises publiques et les arriérés intérieurs, place Dakar au coeur d'une crise de confiance budgétaire majeure. La mission du Fonds, actuellement à Dakar, doit définir les conditions d'un appui financier décisif pour restaurer l'équilibre macroéconomique.

Le nouveau ratio d'endettement de 132 % du Produit Intérieur Brut (PIB) constitue un tournant dans l'évaluation de la trajectoire budgétaire sénégalaise. Loin de se limiter à la dette souveraine directe, cette révision intègre désormais les engagements des entreprises publiques ainsi que les arriérés intérieurs jusqu'alors absents des statistiques officielles.

Cette correction, opérée par le Fonds monétaire international, fait apparaître un niveau d'endettement plus du double du seuil critique de 60 % généralement admis pour les économies émergentes. Elle confirme la fragilité croissante d'un modèle de financement par la dette, longtemps perçu comme soutenable grâce à des perspectives de croissance robustes.

La détérioration de la situation budgétaire sénégalaise s'explique en grande partie par une politique d'investissements publics soutenue depuis plus de dix ans. Les projets emblématiques tel que le Train Express Régional (TER), l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), le réseau autoroutier ont certes contribué à moderniser les infrastructures, mais au prix d'un endettement considérable.

Les entreprises publiques, souvent déficitaires et faiblement capitalisées, constituent un maillon faible de l'architecture financière nationale. Leur passif cumulé, désormais consolidé dans la dette totale, met en évidence une gouvernance défaillante, marquée par un manque de transparence et un suivi budgétaire insuffisant. Dans le même temps, la mobilisation des recettes fiscales demeure insuffisante : le ratio recettes/PIB, encore inférieur à 20 %, limite les marges de manoeuvre de l'État et accroît sa dépendance vis-à-vis des financements extérieurs.

Un contexte de tension financière croissante

Le service de la dette absorbe désormais une part importante du budget national, réduisant la capacité de l'État à financer les dépenses sociales et les investissements productifs. Cette contrainte pèse également sur la notation souveraine du pays, tandis que la prime de risque exigée sur les marchés internationaux s'est sensiblement accrue.

Le scénario d'un refinancement à coût soutenable devient incertain, d'autant que les émissions obligataires se heurtent à une liquidité mondiale plus restreinte et à une politique monétaire internationale plus rigoureuse. À court terme, le risque de tension de trésorerie, voire de défaut technique, ne peut plus être écarté.

La mission du FMI, dirigée par Edward Gemayel, s'est ouverte le 23 octobre à Dakar et doit se poursuivre jusqu'au 4 novembre. L'enjeu est double : évaluer la viabilité de la dette et définir un cadre de réformes permettant de rétablir la soutenabilité budgétaire.

Le programme envisagé devrait inclure un ensemble de conditionnalités au nombre desquelles la consolidation fiscale ; la rationalisation des dépenses publiques ; la réforme des entreprises parapubliques et le renforcement de la transparence financière. Ces exigences visent à restaurer la confiance des partenaires et à garantir l'efficacité des futurs décaissements.

Toutefois, un excès de rigueur pourrait freiner la croissance et accentuer les tensions sociales. L'équilibre recherché devra donc concilier discipline budgétaire et maintien d'un minimum d'investissement public pour soutenir la demande intérieure.

Entre espoir pétrolier et impératif de réforme

L'exploitation prochaine des gisements pétroliers et gaziers découverts au large des côtes sénégalaises alimente encore l'espoir d'un allègement futur de la contrainte financière. Ces ressources pourraient, à moyen terme, accroître les recettes publiques et contribuer au désendettement.

Mais cette perspective demeure hypothétique et ne saurait justifier un attentisme politique. À court terme, la priorité réside dans la mise en oeuvre de réformes structurelles, à savoir l'élargissement de l'assiette fiscale ; l'assainissement du portefeuille d'entreprises publiques et la modernisation de la gestion budgétaire.

La transparence récente sur la réalité de la dette constitue un premier pas vers la restauration de la crédibilité financière du pays. Le défi, désormais, est de transformer cette prise de conscience en stratégie cohérente et soutenable. Le Sénégal se trouve à la croisée des chemins. L'endettement excessif révèle les limites d'un modèle de croissance fondé sur le financement externe et les investissements publics massifs.

Le programme de redressement à venir, négocié avec le FMI, constituera un test décisif de la capacité du pays à concilier discipline budgétaire et maintien de la stabilité économique. Entre ajustement nécessaire et risque d'asphyxie, le gouvernement devra faire preuve d'une rigueur inédite et d'une transparence totale pour restaurer la confiance des marchés et préserver sa trajectoire de développement.