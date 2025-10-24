Sénégal: Trafic de migrants - Un individu interpellé aux Parcelles Assainies

Un homme a été interpellé aux Parcelles Assainies pour trafic de migrants et escroquerie après avoir arnaqué plusieurs personnes promettant des voyages vers l'Australie. Treize candidats clandestins auraient péri en mer lors d'une tentative organisée depuis Yoff.

Selon la Police, le mis en cause avait promis à plusieurs personnes des voyages vers l'Australie via l'Espagne. Deux d'entre elles ont versé 2,5 millions Fcfa chacune et les autres 1 million Fcfa chacune. À leur arrivée à l'aéroport, elles se sont vu notifier qu'elles ne pouvaient pas embarquer faute de visa de transit, tandis que l'individu prenait la fuite.

Lors de son interpellation et d'un interrogatoire sommaire, l'homme a reconnu les faits. Il a déclaré avoir organisé un voyage clandestin par voie maritime, moyennant une somme globale de 10.000.000 Fcfa, depuis Yoff impliquant treize personnes , toutes décédées lors de la traversée. Il a également reconnu les faits d'escroquerie mentionnés dans le communiqué.