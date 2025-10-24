Afrique: Mondial 2026 - Comment les lions du Cameroun font face à l'équation de la RD Congo

Ils auraient pu s'offrir une qualification directe et sans calcul à la Coupe du Monde, mais les Lions Indomptables se sont mis en difficulté eux-mêmes, en négociant mal le double choc face au Cap-Vert, challenger ultime dans la course.

La page des groupes est tournée, place aux barrages à venir avec un duel face à l'imprévisible RDC, qui a manqué de peu de se qualifier dans le groupe du Sénégal. Lions Indomptables et Léopards se sont donnés rendez-vous le 13 novembre prochain, à Rabat pour un match sensationnel, excitant et peut-être couperet.

Le choc est d'une importance majuscule, c'est la demi-finale des barrages africains. Car le Cameroun affronte un adversaire particulièrement connu et contre qui, il n'a que de bons souvenirs.

RDC, le gibier favori des Lions ?

Sans manquer de respect aux Léopards qui ont fait d'énormes progrès ces dernières années sous la direction de Sébastien Desabre, le Cameroun part bien favori pour ce match. Raison ; l'élément historique, bien que pas toujours déterminant, joue en faveur des Lions Indomptables.

Le Cameroun a dominé les débats dans ses derniers matchs contre les Congolais, dans toutes catégories confondues. Ce qui lui donne un avantage psychologique sur les coéquipiers de Cédric Bakambu, qui sont néanmoins à prendre au sérieux.

Aperçu aux dernières confrontations

Sur les 8 dernières oppositions à compter de 2014, le Cameroun jouit d'un incroyable bilan de 6 victoires sur la RDC et 2 matchs nuls. Preuve d'une domination sans partage sur un géant rival de la l'Afrique Centrale. Et si l'on remonte un peu plus loin, le nombre des victoires camerounaises ne fera qu'augmenter. Les Lions Indomptables s'érigent en cauchemar éternel des Léopards, une bête noire qui les hante.

· ⁠RD Congo vs Cameroun 1 - 2 (CHAN)

· RD Congo vs Cameroun 0 - 1 (amical)

· Cameroun vs RD Congo 2 - 0 (amical)

· Cameroun vs RD Congo 3 - 1 (CHAN)

· RD Congo vs Cameroun 1 - 1 (amical)⁠

· ⁠Cameroun vs RD Congo 1 - 1 (amical)

· Cameroun vs RD Congo 1 - 0 (Éliminatoires CAN)

· RD Congo vs Cameroun 0 - 2 (Éliminatoires CAN)

Méfiance tout de même

Même si tous les pronostics et les analyses des observateurs penchent pour le Cameroun, il faudra tout de même se méfier de cette équipe congolaise qui a failli faire tomber le Sénégal et se frayer un chemin vers la qualification. Et surtout, ne jamais oublier que le football africain est fait de surprises.

Les Lions doivent tirer des leçons de la mésaventure essuyée avec le Cap-Vert pour ne plus jamais méprendre leur adversaire. La RDC est ambitieuse et veut rejouer le Mondial plus de 50 ans après. Le pays met beaucoup de moyens pour y parvenir. De son côté, le Cameroun veut réaliser un back to back après 2022 où il avait montré pas mal de bonnes choses, en battant notamment le Brésil de Vinicius.