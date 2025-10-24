Madagascar: Pétanque - Élection FSBM - 20 présidents de clubs d'Analamanga dénoncent des irrégularités

Une vingtaine de présidents de clubs de pétanque affiliés à la Ligue Analamanga ont tenu une conférence de presse ce jeudi au Le Pavé, à Antaninarenina, pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis de la Fédération des Sports Boules Malgaches (FSBM).

Au coeur de leurs griefs : des anomalies présumées dans le processus électoral de la fédération, qu'ils qualifient de violations flagrantes des textes réglementaires. Une lettre de doléances a été adressée aux autorités compétentes, dont le ministre de la Jeunesse et des Sports, le directeur général des Sports et le président du Comité olympique malgache.

Dans cette missive, les signataires, représentant des clubs qui assurent la base du sport bouliste dans la région d'Analamanga, pointent du doigt plusieurs manquements graves. Ils invoquent notamment le non-respect du décret n°2010-001, qui définit la structure des groupements sportifs à Madagascar : fédérations au niveau national, ligues régionales et sections au niveau local (districts ou communes).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon eux, en l'absence de sections opérationnelles, les clubs jouent actuellement un rôle de représentation locale, rendant leur participation aux élections légitime et conforme à l'esprit du décret. « La structure électorale actuelle, fondée sur les clubs, est régulière, conforme et valide jusqu'à la création officielle des sections », soulignent-ils dans leur lettre.

Les irrégularités les plus criantes concernent l'Assemblée générale (AG) de la FSBM. Les présidents dénoncent l'absence de convocation officielle adressée aux démembrements, y compris aux clubs. Pire, l'AG a été organisée en ligne sans aucune base légale ni autorisation prévue par les statuts ou le décret. « Ces manquements constituent un vice de procédure remettant en cause la validité de l'Assemblée générale et des décisions qui en découlent », affirment les plaignants.

Un autre point sensible est la désignation d'Olivier Ramanandraibe à la tête du processus électoral. Les clubs l'accusent d'être « juge et partie », car il est un membre actif de la FSBM, ayant même récemment dirigé une délégation officielle en Chine, et actuellement avec l'équipe nationale jeune en Espagne. Cette situation, selon eux, viole le principe d'impartialité et sape la crédibilité de l'ensemble du processus.

Sur la question des affiliations, les signataires rappellent la hiérarchie établie par le décret : les clubs s'affilient aux sections, celles-ci aux ligues, et les ligues à la fédération. Ils contestent donc la logique d'affiliations directes des clubs à la FSBM, arguant que pour une élection de ligue, ce sont les clubs affiliés localement qui doivent voter, et non ceux rattachés directement à la fédération nationale. « Il est impératif de respecter la chaîne d'affiliation légale pour garantir la cohérence du système électoral », martèlent-ils.

En conclusion de leur doléance, les présidents de clubs estiment que l'ensemble de ces irrégularités rend le processus électoral non conforme aux dispositions légales et statutaires. Ils demandent solennellement l'annulation du code électoral élaboré sans concertation, l'annulation de l'AG irrégulière, la convocation d'une nouvelle assemblée respectant les textes, et la mise en place d'une commission électorale indépendante et neutre.