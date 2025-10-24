Madagascar: Marion - Nouvelle date annoncée pour ses 20 ans de scène

Initialement prévu le 26 octobre, le grand concert de célébration des 20 années de scène de Marion aura finalement lieu le 16 novembre 2025 au Palais des Sports de Mahamasina.

Date définitive

« Il s'agit d'une reprogrammation définitive, après les semaines d'incertitude liées aux récents événements dans le pays », précise Sylvanno Ratsimandresy de SR EVENT.

Selon SR Event, l'équipe organisatrice du spectacle, ce report vise à garantir une fête à la hauteur de l'artiste et de son public. « Nous voulons que cette célébration reste un moment de joie et de paix. Ce report permettra de préparer un concert encore plus fort et symbolique », confie l'équipe organisatrice.

Basé depuis trois ans aux États-Unis, Marion a tenu à revenir dans son pays natal pour marquer cet anniversaire.

Andrianjaka Yves Marion Ramandaniarivo, alias Marion, a débuté en 2003 avec le titre « Efa tia », suivi de « Alina mangina » en 2005, extrait de son premier album « Mbola ho avy ». Influencé par des icônes internationales comme Boyz II Men, Brian McKnight ou R. Kelly, Marion séduit son public à travers le R&B à la malgache.

Avec près de 300 chansons et 18 albums, il a su diversifier son répertoire tout en restant fidèle à son style. Sa créativité ne connaît pas de limites.

Des concerts XXL avec musiciens et choristes

Par ailleurs, Marion assure que désormais chacun de ses grands spectacles sera accompagné de musiciens et de choristes, offrant une expérience live complète, loin des concerts simplifiés sur USB qui avaient marqué certaines périodes de sa carrière. « Il est temps de restituer mes chansons telles qu'elles ont été conçues », explique-t-il. Ça a déjà été le cas lors de sa participation remarquée au concert Génération 2000's en juillet dernier.

Marion reste en tout cas fidèle au R&B malgache, malgré cette parenthèse qu'il a mise sur sa carrière depuis qu'il s'est établi aux États Unis en 2023. L'accent sera cependant mis sur les anciens succès qui ont fait vibrer ses fans.

Ce concert très attendu, présenté comme un « concert pour la paix », réunira aussi des invités prestigieux.

Tous les billets déjà achetés restent valables pour la nouvelle date. SR Event invite le public à conserver leurs tickets et promet de nouvelles surprises dans la programmation.

Rendez-vous donc le 16 novembre au Palais des Sports : la fête aura bien lieu, avec la même énergie, la même passion et le même message d'unité.