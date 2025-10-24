Madagascar Boerboel Club - Rassemblement canin à Antananarivo ce week-end

En quelques années, le Boerboel, un chien originaire d'Afrique du Sud, a su conquérir le coeur des familles malgaches. Réputé pour sa force, son intelligence et son instinct protecteur, ce chien est aujourd'hui plus qu'un simple gardien : il est devenu un véritable compagnon de vie.

À Antananarivo comme dans les régions, de plus en plus de foyers investissent dans des chiens de race tels que le Boerboel, le Cane Corso, le Rottweiler ou le Dobermann.

25-26 octobre

La 4e édition du « Boerboel Day » se tiendra les 25 et 26 octobre au Country Club Ambohitrarahaba. Organisé par le « Madagascar Boerboel Club », l'événement réunira éleveurs et amateurs de chiens de race. Le premier jour sera consacré à l'Appraisal officiel, une évaluation morphologique et comportementale dirigée par Johan Swart, juge international sud-africain.

Le deuxième jour proposera un concours de beauté toutes races dans une ambiance festive et familiale. Pour le Madagascar Boerboel Club, présidé par Rafenitra Andrianaivo, l'événement est l'occasion d'éduquer les propriétaires, de professionnaliser l'élevage et de faire reconnaître le Boerboel malgache sur la scène régionale et internationale. Chaque année, des centaines de visiteurs, vétérinaires et éleveurs se réunissent pour partager conseils et expériences autour de leurs compagnons à quatre pattes.