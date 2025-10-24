Gabon: Le Chef de l'État s'entretient avec le Secrétaire Général du Bureau International des Expositions et le Commissaire Général des Expositions

24 Octobre 2025
Gabonews (Libreville)
Par CP

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema s'est entretenu ce jour au Palais Rénovation avec Monsieur Dimitri S. Kerkentzes, Secrétaire Général du Bureau International des Expositions (BIE) en présence de Madame Nina Abouna, Commissaire Général aux Expositions du Gabon, Déléguée auprès du BIE.

Cet entretien a été l' occasion pour le Secrétaire général du BIE de remercier le Président de la République pour son engagement dans le partenariat tissé avec l'institution dans le cadre du premier programme de renforcement des capacités multilatérales des pays membres du BIE organisé à Libreville en février 2024.

Il a tenu par la suite à féliciter le Gabon pour l'obtention du Golden Prize 2025 à l'issue de l'exposition universelle d'Osaka au Japon.

Le BIE entend explorer divers domaines de coopération avec le Gabon et affirme sa disponibilité à apporter un appui au Gabon pour lesprochaines expositions de Belgrade en 2027 et Ryad en 2030.

Cette visite représente une opportunité stratégique afin de renforcer et positionner le Gabon comme un partenaire majeur dans les Expositions Universelles appelées olympiades économiques.

