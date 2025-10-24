Gabon: Le Chef de l'État convoque l'ensemble des Responsables de juridictions et d'unités judiciaires

24 Octobre 2025
Gabonews (Libreville)
Par CP

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, en sa qualité de Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, a reçu ce jour une délégation composée du Procureur Général près la Cour d'Appel de Libreville, Monsieur Eddy Minang, et de l'ensemble des Responsables de juridictions et des unités judiciaires, conduite par Monsieur Alex Euv Moutsiangou, Premier Président de la Cour des Comptes.

Cette séance de travail s'est tenue en présence des Ministres de la Justice, Garde des Sceaux, Séraphin Akure-Davain, de l'Intérieur, Herman Immongault et de la Défense nationale, Brigitte Onkanowa.

Au cours de cette audience, le Chef de l'État a insisté sur la nécessité de mettre un terme à l'impunité au sein de l'administration et de renforcer la lutte contre la corruption dans notre pays.

Évoquant le principe de « Tolérance zéro dans la Vème République », Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a donné des directives fermes, instruisant notamment l'ouverture immédiate d'enquêtes et d'audits au sein de l'ensemble des régies financières.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette rencontre avec les magistrats intervient à la suite de la rentrée solennelle des Cours et Tribunaux, tenue le 6 octobre 2025, au cours de laquelle le Chef de l'État avait exhorté les différents acteurs à faire preuve d'intégrité, de transparence et de loyauté, afin de renforcer la confiance des citoyens envers la justice gabonaise.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.