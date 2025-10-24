Ile Maurice: Gujadhur prend le pouvoir

À la faveur d'un brillant triplé dont le 600e succès de l'entraîneur Ramapatee Gujadhur avec Zoomie et le beau doublé signé Allez Moris et Zeus dans la Supertote Golden Trophy, l'écurie Gujadhur a pris la tête du classement des écuries à l'issue de la dernière journée. La plus vieille écurie du turf compte désormais, plus de Rs 400 000 d'avance sur l'écurie Foo Kune.

Après avoir joué de la malchance dans le Barbé face à son compagnon d'écurie Itsrainingwilliam, Allez Moris n'a pas commis d'erreur dans l'épreuve principale. Les mérites reviennent en grande partie à son cavalier Manoel Nunes, qui a fait preuve d'un excellent jockeyship pour faire la différence. Dans un premier temps, il a bien manoeuvré pour ne pas se laisser enfermé par Meridius (Mansour) sur la partie initiale. Il a ensuite démontré une certaine intelligence et autorité en surprenant Raymond Danielson (Good Council) en lançant son attaque de loin au bas de la descente.

Après avoir pris le dessus sur le meneur Sugar Blast (Shwarz) au dernier virage, Nunes a dû sortir le grand jeu pour repousser les attaques de Zeus (Santana) et Good Council (Danielson) en fin de parcours.

Au-delà de la victoire d'Allez Moris, c'est le eye-catching run de Zeus et la monte catastrophique de Raymond Danielson (Good Council) qui étaient au centre de toutes les conversations après la course.

Contrairement à Manoel Nunes qui été vraiment impérial sur Allez Moris, force est de constater que le cavalier sud-africain s'est fait piéger comme un véritable débutant sur Good Council.

Qu'on se le dise, s'il était en selle pour un établissement plus huppé, il aurait probablement déjà reçu sa feuille de route, tellement sa monte était médiocre.

Ce n'était certainement pas une surprise si son jeune entraîneur, Arveen Nagadoo, n'était pas du tout content après course.

Quand on sait que Good Council a échoué à seulement 0.95 L d'Allez Moris au poteau, Arveen Nagadoo a de quoi nourrir de gros regrets, d'autant que son cheval restait sur trois deuxièmes places consécutives.

Est-ce que Good Council a déjà laissé passer sa chance? Certes, l'allongement du parcours dans le Maiden plaide largement en sa faveur, mais il retrouvera sur sa route un certain Zeus, qui sur la base de sa performance avec 60.5kg sur le dos samedi dernier, demeure incontestablement le cheval à battre dans le Ruban Bleu.

Il est bon de faire ressortir ici que Zeus l'avait déjà nettement dominé en plus d'une occasion en Afrique du Sud alors qu'il était pourtant plus lourdement handicapé à chaque fois.

On savait que le stayer de l'écurie Gujadhur avait beaucoup progressé après le Barbé et il s'en est fallu vraiment de peu pour qu'il ne vole la vedette à Manoel Nunes et Allez Moris.

Même si on laisse entrendre que le cavalier de l'écurie Gujadhur n'a pas encore finalisé son choix, il est clair qu'en prenant en compte (i) la performance de Zeus samedi dernier, (ii) sa marge de progression, (iii) le rallongement de la distance ainsi que (iv) les conditions de course (poids pour âge), qu'il va monter Zeus.

Une éventuelle victoire de l'écurie Gujadhur dans le Maiden pourrait définitivement sceller la course au titre dans la mesure où l'écurie Foo Kune, n'aura pas de représentants dans la grande course.

Il faut reconnaître qu'au sein de l'élite, l'entraîneur Carl Hewitson ne dispose pas de beaucoup d'atouts pour rivaliser avec l'armada de l'écurie Gujadhur. Il est évident qu'il misera énormément sur les chevaux du nouveau propriétaire Vishal Nowbuth pour maintenir le challenge au cours des prochaines journées.

C'est également une des raisons pourquoi la première manche des Pinnacle Stakes, qui sera disputée ce samedi, revêt d'une importance capitale avec le retour en piste d'un certain At My Command.

Le crack de l'écurie Gujadhur a progressé avec une course dans les jambes et il est bien parti pour réaliser le doublé. Son compagnon d'écurie Port-Louis peut également nourrir des ambitions légitimes sur la base de sa dernière performance.