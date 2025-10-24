Ile Maurice: La mairie de Beau-Bassin-Rose-Hill condamnée

La cour industrielle a condamné la municipalité de Beau-Bassin-Rose-Hill à une amende de Rs 75 000 pour manquements aux règles de sécurité au travail. Cette décision fait suite à un accident survenu, le 6 janvier 2015, au cours duquel un éboueur municipal avait été grièvement blessé lors d'une tournée de ramassage d'ordures.

À la suite de cet incident, l'Occupational Health and Safety Division du ministère du Travail avait ouvert une enquête et engagé des poursuites contre la mairie. Les investigations ont révélé une supervision insuffisante des employés et un manque de consignes précises sur le terrain.

Négligence

Dans son jugement, le magistrat Medaven Armoogum a souligné que le chauffeur du camion, également chargé de la coordination de l'équipe, n'avait pas assuré un encadrement adéquat. Il a aussi relevé un défaut de suivi de la part du département Health and Safety de la municipalité, estimant que ce manquement a directement exposé les éboueurs à des risques évitables.

La cour a ainsi conclu à une négligence de la part de la municipalité, tenue responsable du non-respect de ses obligations envers ses employés.