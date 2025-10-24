Ile Maurice: Fièvre, rhume et fatigue - Les cas augmentent

24 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

Avec le passage d'une saison à l'autre, les infections respiratoires connaissent habituellement une hausse. Après plusieurs semaines de stabilité, les services de santé publique observent désormais une légère augmentation des cas présentant des symptômes grippaux.

Cette tendance se reflète dans les statistiques récentes. Entre le 6 et le 12 octobre, près de 4 800 cas ont été signalés, contre environ 4 450 la semaine précédente. Selon le Dr Fazil Khodabocus, directeur par intérim des services de santé publique, les patients présentent principalement de la fièvre, un rhume, des maux de gorge, une forte toux ou une sensation de fatigue.

Cette augmentation concerne particulièrement les enfants, les personnes âgées et celles souffrant de troubles respiratoires, qui figurent parmi les populations les plus vulnérables. La vaccination demeure la mesure préventive la plus efficace, complétée par des gestes simples d'hygiène : lavage régulier des mains, limitation des contacts rapprochés et port du masque en cas de symptômes.

Au-delà de la prévention, certaines infections répétées peuvent révéler des maladies respiratoires chroniques encore non diagnostiquées, comme l'asthme allergique ou la bronchopneumopathie chronique obstructive. Les détecter à temps permet d'adopter un traitement adapté et de mieux se protéger.

Malgré cette hausse, le Dr Khodabocus anticipe une possible stabilisation des cas dans les semaines à venir. Il appelle cependant la population à rester vigilante et à consulter rapidement un professionnel de santé si les symptômes persistent ou s'aggravent.

