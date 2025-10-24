Ile Maurice: Une femme grièvement brûlée

Une habitante de Palma, à Quatre-Bornes, a été grièvement brûlée dans la soirée du mardi 22 octobre. La victime, âgée d'une quarantaine d'années, a été transportée d'urgence à l'hôpital Victoria, à Candos, où elle a été admise à l'unité des soins intensifs. Son état est jugé sérieux et elle fait actuellement l'objet d'une surveillance médicale étroite.

Selon les informations recueillies par la police, l'incident s'est produit vers 21 h 15 à Palma. Un jeune homme de 18 ans, voisin de la victime, a raconté qu'il se trouvait dans son garage lorsqu'il a aperçu cette dernière, qui loue un logement au premier étage de la maison, assise sur le pas de sa porte en train de fumer une cigarette. Quelques minutes plus tard, il a vu que ses vêtements avaient pris feu et qu'elle criait de douleur.

Pris de panique, le jeune homme s'est précipité pour lui porter secours et a utilisé un extincteur afin d'éteindre les flammes. Grâce à son intervention rapide, le feu a pu être maîtrisé avant que les dégâts ne s'aggravent davantage. La victime présentait toutefois de graves brûlures à la partie inférieure du corps.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Alertés, les membres du SAMU sont rapidement intervenus sur place pour lui prodiguer les premiers soins avant de la transférer à l'hôpital pour un traitement d'urgence. D'après les premières constatations, la femme vivait seule et aurait consommé de l'«alcool bleue» avant l'incident. Une bouteille en plastique contenant un liquide alcoolisé de couleur bleue, ainsi que des vêtements brûlés, ont été saisis par la police scientifique.

La maison ne dispose pas de caméras de surveillance. Une enquête a été ouverte afin d'établir les circonstances exactes de ce dramatique accident.