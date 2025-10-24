Ile Maurice: Un beau samedi de solidarité, de musique et de partage

Le Multi-Purpose Complex de Plaine-des-Papayes a accueilli environ 300 aînés du Nord pour un repas solidaire, le samedi 18 octobre, organisé par l'association Solidarité Mauriciens d'ailleurs, présidée par Marie Marjorie Doralice. Ce beau samedi a été marqué par des moments de joie, de partage et de musique, dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. L'événement s'est déroulé de 8 heures à 17 heures, et a combiné repas, animations musicales et spectacles, offrant aux participants une journée mémorable.

Cette initiative a eu pour objectif de rompre l'isolement des personnes âgées, de célébrer leur rôle au sein de la communauté et de favoriser un lien intergénérationnel. Les participants comprenaient les résidents du couvent Saint-Jean de Dieu, du couvent de Calebasses et de l'hospice Mère Teresa, ainsi que des habitants du village de Pamplemousses, tous réunis pour partager ce moment unique. Les aînés ont pu profiter d'une journée riche en musique, en rires et en échanges, renforçant les liens au sein de la communauté, et leur apportant des instants de joie et de reconnaissance.

Les sourires sur leurs visages et leur enthousiasme tout au long de la journée ont témoigné de l'importance et du succès de cette initiative.

La journée a débuté par un discours de bienvenue et de remerciements de 11 heures à 11 h 30, animé par MJ & DJ Master Krazy, qui ont mis les participants dans l'ambiance festive. La distribution des repas, de 11 h 15 à 13 heures, a été accompagnée de performances musicales par plusieurs artistes, dont Alexandre Martin, les Bhojpuri Boys, Geet Gawai, Roland Fatime et Marie Josée Couronne, ainsi qu'un artiste surprise, Wilson Felix, offrant aux invités une ambiance chaleureuse et divertissante.

Les spectacles ont continué l'après-midi, avec une succession de prestations allant de 13 heures à 15 h 15, permettant aux aînés de profiter pleinement des rythmes variés et des talents locaux.

Les invités sont repartis ravis et reconnaissants, témoignant du succès de cette initiative et de l'ambiance festive qui a régné tout au long de la journée. L'association Solidarité Mauriciens d'ailleurs, basée en France depuis cinq ans et officiellement enregistrée depuis un an, a également lancé un appel aux bénévoles pour la mise en place, l'accueil, le service, l'animation et le rangement. Les personnes souhaitant contribuer peuvent contacter Karen Vadiavaloo, Marie Marjorie Doralice ou MarieThérèse Doralice.

L'événement a bénéficié du soutien de la paroisse de Pamplemousses et du conseil de district, partenaires essentiels pour garantir une journée réussie et mémorable pour tous les participants, offrant aux aînés un moment de réconfort, de plaisir et de solidarité qu'ils garderont longtemps en mémoire.