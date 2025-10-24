Afrique: Afreximbank - Le Sénégalais Dr Babacar Ndiaye immortalisé en Egypte

Au musée d'Afreximbank, au Caire (Égypte), l'histoire se raconte avec charme. Les tableaux y décrivent, dans les moindres détails, l'épopée de la Banque africaine d'import-export. Mais, au milieu de cette succession d'images et de récits, une oeuvre retient particulièrement l'attention : une statue, la seule du musée. Elle représente Babacar Ndiaye.

Économiste sénégalais rappelé à Dieu le 13 juillet 2017, le Dr Babacar N'Diaye fut président de la Banque africaine de développement (BAD) de 1985 à 1995. S'il est aujourd'hui immortalisé au musée d'Afreximbank, c'est en hommage au rôle central qu'il a joué dans la création de l'institution.

En effet, ses efforts de plaidoyer et de coordination, menés à la suite d'une résolution adoptée en 1987 par les ministres africains des Finances en vue d'établir une banque dédiée au financement du commerce africain, ont abouti à la fondation d'Afreximbank en mai 1993.

Après la création de la Banque, Babacar Ndiaye a poursuivi son engagement en jouant un rôle déterminant dans la promotion du développement du commerce intra et extra-africain.