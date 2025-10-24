Afrique: Afreximbank - Le Sénégalais Dr Babacar Ndiaye immortalisé en Egypte

24 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Oumar FEDIOR, envoyé spécial au Caire

Au musée d'Afreximbank, au Caire (Égypte), l'histoire se raconte avec charme. Les tableaux y décrivent, dans les moindres détails, l'épopée de la Banque africaine d'import-export. Mais, au milieu de cette succession d'images et de récits, une oeuvre retient particulièrement l'attention : une statue, la seule du musée. Elle représente Babacar Ndiaye.

Économiste sénégalais rappelé à Dieu le 13 juillet 2017, le Dr Babacar N'Diaye fut président de la Banque africaine de développement (BAD) de 1985 à 1995. S'il est aujourd'hui immortalisé au musée d'Afreximbank, c'est en hommage au rôle central qu'il a joué dans la création de l'institution.

En effet, ses efforts de plaidoyer et de coordination, menés à la suite d'une résolution adoptée en 1987 par les ministres africains des Finances en vue d'établir une banque dédiée au financement du commerce africain, ont abouti à la fondation d'Afreximbank en mai 1993.

Après la création de la Banque, Babacar Ndiaye a poursuivi son engagement en jouant un rôle déterminant dans la promotion du développement du commerce intra et extra-africain.

