En visite, hier, jeudi 23 octobre, au « Soleil », l'ambassadrice du Brésil au Sénégal, Daniella Xavier, a exprimé sa volonté de jeter les bases d'une coopération plus approfondie entre les deux pays, mais aussi entre son institution et le quotidien national Le Soleil.

La diplomate s'est réjouie d'emblée de la vitalité de la coopération entre le Sénégal et le Brésil, dont les relations officielles remontent à 1911 avec l'ouverture a Dakar d'un consulat général du Brésil.

Elle est revenue sur les liens culturels et historiques entre les deux pays, surtout que, le Brésil , a-t-elle rappelé, a soutenu les États africains dans leurs processus de décolonisation. « Il a reconnu immédiatement l'indépendance du Sénégal, ouvrant son Ambassade à Dakar en 1963».

Dans ce sillage, elle a souligné que la participation du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, à la Cop 30, prévue en novembre prochain à Belém, au Brésil, illustre une volonté commune de consolider ce partenariat.

« Ce sera sa première visite en tant que président de la République. Cette conférence mondiale constituera une opportunité pour discuter de nouvelles initiatives de coopération et dresser le bilan de nos relations bilatérales », a-t-elle précisé. Mme Xavier s'est également félicitée du fait que nos deux pays puissent franchir un nouveau cap. Elle a loué le professionnalisme du quotidien national le Soleil et a manifesté son intérêt pour une collaboration. .

Pour sa part, le Directeur général du Soleil, Lamine Niang, a fait part de son ambition, aux côtés de ses collaborateurs, à appuyer cette dynamique de partenariat. « À travers Le Soleil, média de référence dans notre pays, vous nous donnez l'occasion de mettre en lumière l'importance et la portée de la coopération Sud-Sud. Les pays du Sud nous ont toujours inspirés, car nous partageons une histoire et des valeurs communes », a-t-il souligné.

Le directeur général a également salué la trajectoire inspirante du Brésil, qui a su se développer à un rythme soutenu.

« Le Brésil constitue aujourd'hui une référence pour de nombreux pays africains. C'est un modèle inspirant, d'autant que la moitié de sa population est afro-brésilienne. C'est un pays que j'ai eu à visiter et qui a beaucoup à offrir à nos jeunes nations », a-t-il indiqué.

M. Niang est également revenu sur les chantiers en cours au sein du journal, notamment le projet de numérisation des archives, destiné à les rendre plus accessibles, ainsi que l'enrichissement de l'offre éditoriale, passée de 24 à 32 pages.

Il s'est aussi engagé à de mobiliser tous les supports de communication du Soleil afin de valoriser les initiatives contribuant au renforcement des liens entre les peuples du Sud.