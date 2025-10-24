Bénin: Thomas Boni Yayi reçu par Patrice Talon un jour après le rejet de la candidature des Démocrates

Les Démocrates, le principal parti de l'opposition béninoise, pourra-t-il participer à l'élection présidentielle d'avril 2026 ? Dans une décision du mercredi 22 octobre, la Commission électorale nationale autonome a invalidé le ticket désigné par le parti pour porter ses couleurs. Le feuilleton judiciaire s'est poursuivi jeudi lorsque la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour statuer sur plusieurs recours introduits contre le député en question.

C'est dans ce climat que le chef de l'État béninois Patrice Talon a reçu ce vendredi 24 octobre le président des Démocrates et son prédécesseur, Thomas Boni Yayi. La rencontre a eu lieu dans la matinée au palais de la Marina, et le tête-à-tête a duré environ deux heures.

Rien n'a filtré des échanges, pas d'images ni de déclaration à la sortie. On devine aisément les sujets évoqués, la participation des Démocrates à l'élection présidentielle de l'année prochaine, ainsi que la convocation récente de Thomas Boni Yayi et du duo de candidats par la police judiciaire, qui étaient alors représentés par leurs avocats. Selon plusieurs sources, l'ex-président du Bénin serait reparti plus détendu qu'à son arrivée.

Recours auprès de la Cour constitutionnelle

La Commission électorale nationale autonome (Cena) a publié la liste provisoire des candidats autorisés à se présenter à la présidentielle. Après examen des dossiers, les candidatures de Renaud Agbodjo et de son colistier, tous deux désignés par Les Démocrates, n'ont pas été retenues. La Cena a retenu deux duos, celui de la majorité au pouvoir et celui des FCBE, classés comme opposition modérée.

Pas de candidats des Démocrates sur la liste provisoire, donc. Le dossier de Renaud Agbodjo et celui de son colistier sont jugés « irrecevables », pour « parrainages valides » insuffisants. Il en manque un, celui du député qui s'est rétracté à la dernière minute, pour atteindre les 28 requis.

La décision de la Cena indique que les recalés ont 48 heures pour formuler des recours contre cette liste provisoire s'ils en ont. Ils doivent être déposés à la Cour constitutionnelle, juge du contentieux électoral. Un élu des Démocrates a confié que le parti allait contester cette liste provisoire devant cette instance judiciaire.