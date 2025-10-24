Sénégal: Audience avec une délégation du FMI - Abdourahmane Sarr pour la finalisation dans les plus brefs délais, d'un nouveau programme

Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a reçu, le jeudi 23 octobre 2025, une délégation du Fonds monétaire international (Fmi) conduite par Edward Gemayel. Selon un communiqué de presse, les échanges ont porté sur les contours d'un nouveau programme avec cette institution de Bretton Woods, le cadre macroéconomique du pays et les perspectives économiques à moyen terme.

«Abdourahmane Sarr a saisi cette occasion pour réaffirmer le caractère soutenable de la dette publique, au regard des paramètres économiques et financiers, et de la politique budgétaire impulsée par les nouvelles autorités depuis avril 2024. Il est aussi revenu sur les perspectives de croissance qui restent prometteuses, avec le Plan de redressement économique et social (Pres) et à travers les fortes attentes portées sur le secteur privé et les réformes sur l'environnement des affaires », renseigne le communiqué.

En outre, ajoute la même source, au cours des échanges entre les deux parties, un accent particulier a été mis sur l'amélioration de la qualité des dépenses d'investissements publics; la stratégie d'endettement à moyen terme, qui privilégie la monnaie locale et l'importance de notre appartenance à l'Uemoa, notamment, qui facilite le refinancement de notre dette.

«En définitive, le ministre de l'Économie a réitéré la ferme volonté du gouvernement à finaliser, dans les plus brefs délais, un nouveau programme avec le Fmi, dans un contexte où le Sénégal continue d'honorer tous ses engagements vis-à-vis de ses partenaires et qui, avec l'accompagnement du Fmi, renforcera la confiance après un intermède d'incertitude liée à la soutenabilité de la dette qui n'avait pas été révélée », informe le ministère de l'Economie.