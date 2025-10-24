Afrique: Prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient - Les lauréats de la 15e édition dévoilés

À l'occasion de la 15e édition du Poesam, Orange a révélé les lauréats de cette édition anniversaire lors de la cérémonie internationale organisée au Mobile World Congress Kigali au Rwanda.

Selon un communiqué de presse, l'événement s'est tenu en présence de Yasser Shaker, Directeur général d'Orange Afrique et Moyen-Orient ainsi que de nombreux acteurs de l'écosystème entrepreneurial du continent.

« En 15 ans, Poesam est devenu bien plus qu'un simple prix. Avec plus de 17 000 projets reçus, dont 3 000 cette année seulement, il s'impose aujourd'hui comme la principale plateforme africaine dédiée à l'innovation, donnant les moyens aux entrepreneurs de transformer les défis en opportunités.», a déclaré Yasser Shaker, Directeur général d'Orange Afrique et Moyen-Orient.

Créé en 2011, rappelle la même source, le Prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient (Poesam) illustre depuis 15 ans l'engagement d'Orange pour stimuler l'innovation technologique au service du développement durable et de l'inclusion. En 2025, 5 startups parmi 70 finalistes issus de 17 pays ont été récompensées pour leur créativité, leur impact positif et seront accompagnés par les orange digital center afin d'accélérer le développement de leur projet et leur ouverture à de nouveaux marchés.

Pour le grand prix international qui récompense les trois premiers projets alliant des impacts sociaux et/ou environnementaux mesurables, un fort potentiel de développement à grande échelle et s'appuyant sur les nouvelles technologies, les lauréats sont :

* 1er Prix de 25 000 € : Sand To Green (Maroc), est une plateforme agritech modélisant des plantations agroforestières rentables et régénératives, aidant à la transition vers des systèmes durables et résilients.

* le 2ème Prix de 15 000€ : E-Blood Bank Makila (République Démocratique du Congo). E-Blood Bank Makila est une plateforme digitale connectant hôpitaux, banques de sang et donneurs, avec des paiements sécurisés et des livraisons rapides par drone ou moto.

*Pour le 3e Prix, de 10 000€, il est revenu à : N'Zassa Fund (Côte d'Ivoire). N'Zassa Fund est une application mobile africaine de micro-dons gamifiée, transformant les dons en expériences ludiques pour soutenir les Ong locales via mobile money.

Pour les prix spéciaux, les lauréats sont :

* Prix féminin international de 20 000€ qui récompense une startup dont le projet à fort impact est porté par une femme : Proverdy (Tunisie). Proverdy est une Plateforme IA aidant les entreprises à mesurer, gérer et réduire leur empreinte carbone, avec un reporting conforme et des projets de compensation certifiés.

* Prix coup de cœur de 10 000€, qui récompense une startup qui se distingue par son originalité et son impact : Maarifa (Botswana).

Maarifa est une plateforme d'apprentissage en ligne alimentée par l'IA, offrant un enseignement personnalisé et accessible pour améliorer la réussite scolaire au Botswana.

Depuis son lancement, l'engouement pour le Poesam ne cesse de croitre avec près de 17 600 candidatures reçues, avec cette année une hausse de 82 % du nombre de participations par rapport à l'année précédente. Cette 15e édition, placée sous le signe de l'innovation responsable et inclusive, illustre la montée en puissance de l'entrepreneuriat à impact et la contribution croissante

des femmes à la dynamique technologique en Afrique et au Moyen-Orient.