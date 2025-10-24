Tunisie - La Société Atelier du Meuble Intérieurs annonce une baisse de 6% de son chiffre d'affaires sur les 9 mois de l'année 2025.

Le chiffre d'affaires de la Société Atelier du Meuble intérieurs (SAM), une société anonyme tunisienne dont l'objet social est la production, l'assemblage et le montage de meubles, a connu une baisse de 6% durant les neuf premiers mois de l'année 2025 par rapport à la même période de l'année 2024.

Ce chiffre d'affaires s'est établi à 17,476 millions de dinars (MD) contre 18,652 MD durant les neuf premiers mois de 2024.La direction de cette entreprise estime dans ses indicateurs d'activité relatifs au 3ème trimestre 2025 que ce repli a eu lieu « malgré une baisse de 28% du chiffre d'affaires trimestriel. »

Elle estime par ailleurs que la baisse de 6% du chiffre d'affaires des neuf premiers mois est due principalement à la baisse du chiffre d'affaires à l'export qui a nettement diminué en 2025 vu qu'en 2024 un marché exceptionnel a été réalisé en Libye (65.5% du chiffre d'affaires export des neuf premiers mois de 2024).

Quant au chiffre d'affaires local des neuf premiers mois de 2025, il a régressé de 2% à 16,920 MD.

D'après toujours les responsables de SAM, le carnet des bons de commande dépasse les 5 millions de dinars. « Le management demeure confiant pour rattraper la baisse du chiffre d'affaires durant le 4éme trimestre de 2025.

Quant à l'investissement cumulé au 30 septembre 2025, il a connu une diminution de 18% par rapport à la même période de 2024, s'établissant à 621 MD contre 756 MD.

Concernant l'endettement, la direction de SAM estime qu'il a enregistré une hausse de 47% pour s'établir à 1.274 MD fin septembre 2025. Cette hausse est expliquée par le recours au financement de stock afin d'équilibrer la trésorerie et respecter les engagements des marchés à livrer courant le dernier trimestre de 2025.