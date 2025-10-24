Afrique: La société Servair Abidjan annonce une hausse de 17,1% de son résultat net au 3ème trimestre 2025.

A l'issue du troisième trimestre 2025, le résultat net de la société Servair Abidjan, qui opère dans le secteur l'avitaillement des aéronefs en Côte d'Ivoire, s'est accru de 17,1% par rapport au troisième trimestre 2024.

Selon le tableau d'activité et de résultat de la société, le résultat en question est passé de 1,130 milliard FCFA au 30 septembre 2024 à 1,324 milliard de FCFA un an plus tard. La direction de l'entreprise estime à ce titre qu'au-delà de l'effet favorable de l'activité, cette performance s'explique également par la mise en œuvre rigoureuse des plans d'actions destinée à optimiser l'emploi de la matière première.

Concernant le chiffre d'affaires hors taxes, il s'est établi à 10,217 milliards FCFA contre 9,265 milliards FCFA au troisième trimestre 2024. A ce niveau, l'équipe dirigeante laisse entendre que la progression notée est portée par la hausse du trafic aéroportuaire et la poursuite de la dynamique de développement des activités non aériennes.

Pour ce qui est du résultat des activités ordinaires, le rapport d'activité indique une augmentation de 17%, avec une réalisation de 1,773 milliard FCFA contre 1,515 milliard FCFA au 30 septembre 2024.