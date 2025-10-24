Madagascar: De fortes pluies attendues dans le Nord et l'Est

Le cyclone Chenge, rétrogradé au stade de tempête tropicale modérée, entraîne de fortes pluies sur le Nord, le Nord-Est et le Centre-Est de Madagascar. Plusieurs régions ont été placées en alerte jaune.

La journée s'annonce pluvieuse pour certaines zones du pays. Selon le bulletin de prévision de Météo Madagascar, de fortes précipitations sont attendues ce jour, sous l'effet du système dépressionnaire. Les régions Sava, Ambatosoa, Analanjirofo, ainsi qu'Antsiranana I et II sont placées en alerte jaune. « Des précipitations de 30 à 70 mm sont attendues en 24 heures dans ces localités, mardi 21 octobre », a précisé hier Zoherilalaina Rakotomanana, prévisionniste à la Direction générale de la météorologie.

Ces intempéries pourraient provoquer des perturbations dans les activités quotidiennes, des inondations localisées, ainsi que des glissements de terrain et des effondrements de routes dans les zones les plus vulnérables. Les autorités appellent la population à la vigilance et au respect des consignes diffusées par les responsables locaux au cours de la journée de vendredi.

Trajectoire

Hier matin, le centre du système se trouvait à environ 1 117 km à l'est-nord-est d'Antsiranana. « Sa puissance a diminué, revenant à la catégorie de tempête tropicale modérée depuis hier soir, avec des vents soufflant à 75 km/h et des rafales atteignant 105 km/h. Au cours des six dernières heures, le cyclone s'est déplacé vers l'ouest-nord-ouest à une vitesse de 18 km/h », précise Météo Madagascar.

Les données recueillies indiquent une détérioration des conditions météorologiques dans la zone d'influence, avec des nuages étendus associés à des averses orageuses intermittentes. La tempête devrait poursuivre sa trajectoire vers l'ouest et l'ouest-nord-ouest au cours des quatre prochains jours. Le mauvais temps devrait persister dans son aire d'action. Sa force devrait rester celle d'une tempête tropicale modérée jusqu'à vendredi, avant de diminuer à environ 55 km/h samedi, lorsqu'elle passera à environ 300 km au nord d'Antsiranana.

Selon les prévisions, Chenge ne devrait pas toucher directement Madagascar. Toutefois, les nuages associés entraîneront des pluies plus abondantes dans les régions du Centre-Est et du Nord-Est à partir de ce jour. Les conditions maritimes seront également dégradées sur les côtes septentrionales, avec des vagues plus fortes et des vents soutenus, justifiant l'émission d'une alerte.