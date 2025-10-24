Madagascar: Antananarivo - Le remplacement des chefs fokontany bloqué

Les députés TIM et ceux du Mouvement Gascar annoncent avoir eu l'aval du préfet pour procéder au remplacement des chefs fokontany. Mais l'intéressé dément.

Un vif échange s'est tenu entre le Préfet d'Analamanga et plusieurs députés élus dans les six arrondissements de la Capitale, à propos du report inattendu des élections des Chefs de Fokontany. Initialement prévues pour le 26 octobre, ces élections locales ont été suspendues sur décision du Préfet, le général Angelo Ravelonarivo, qui affirme avoir agi sur instruction du ministère de l'Intérieur.

« La situation devient préoccupante au niveau des Fokontany. C'est pour cela que nous avions envisagé d'organiser les élections. Cependant, la décision finale relève du ministère », a déclaré le Préfet, joint par téléphone. Cette justification n'a toutefois pas convaincu les parlementaires, qui dénoncent une mesure inopportune et source de confusion sur le terrain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En effet, plusieurs Fokontany de la Capitale, notamment dans les 3e et 5e arrondissements, connaissent une situation de blocage. Les anciens Chefs de Fokontany, dont certains ont été contestés par la population, ont été remplacés ces derniers jours. Leurs successeurs ont déjà reçu leurs lettres de nomination et attendaient la cérémonie de passation pour entrer en fonction. Or, avec le report décidé par la Préfecture, ces passations sont désormais suspendues, plongeant les structures de base de l'administration locale dans l'incertitude.

« Les nouveaux Chefs de Fokontany ont été nommés et notifiés. Il faut qu'ils prennent leurs fonctions pour assurer la continuité des services publics », a réagi le député du 6e arrondissement, Todisoa Andriamampandry, à la sortie de la rencontre avec le Préfet. Selon les élus, plusieurs bureaux de Fokontany sont actuellement fermés, empêchant les citoyens d'obtenir des documents administratifs essentiels tels que les certificats de résidence ou de naissance.

Passations suspendues

Le député du 3e arrondissement, Ogascar Mandrindrarivony, a pour sa part rapporté que le Préfet aurait évoqué une « nouvelle organisation » en préparation, sans en préciser les modalités. Mais quelques heures plus tard, le Général Ravelonarivo a clarifié sa position : « Les passations restent suspendues jusqu'à nouvel ordre. »

Face à cette situation de flou administratif, les députés de la Capitale envisagent désormais une initiative législative. Ils prévoient de déposer une proposition de loi à l'Assemblée nationale afin de clarifier les procédures de désignation des Chefs de Fokontany et de lever toute ambiguïté dans l'interprétation des textes existants.

Pour l'heure, le décret n°2009-890 demeure le texte de référence. Son article 5 stipule que « le Chef de Fokontany et son adjoint sont désignés par arrêté du Chef de district, à l'issue de leurs élections séparées, à la majorité absolue, par les membres du Fokonolona âgés de 18 ans et plus, réunis spécialement à cet effet ».