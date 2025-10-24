Madagascar: Crise - Le Jeune Patronat prépare la relance économique

Le Jeune Patronat de Madagascar mobilise la jeunesse pour relancer l'économie. La Rentrée du Jeune Patronat vise à renforcer les compétences et les initiatives.

Dans un contexte économique instable, la jeunesse entrepreneuriale tente de s'organiser. Le Jeune Patronat de Madagascar (JPM), qui rassemble des dirigeants de moins de 45 ans et siège au comité stratégique du Groupement des entreprises de Madagascar (GEM), annonce la tenue de la première édition de La Rentrée du Jeune Patronat les 27 et 28 novembre au Galaxy Village Andraharo. Plus de trois cents entrepreneurs malgaches sont attendus pour cet événement présenté comme un espace de réflexion et d'initiatives destiné à accompagner la relance économique.

Selon un membre du JPM, cette rencontre n'a pas vocation à apporter une réponse immédiate aux crises actuelles. L'objectif est de « renforcer les compétences des jeunes dirigeants, favoriser le partage d'expériences et créer des réseaux solides, afin de préparer une nouvelle génération capable de soutenir le développement du pays ». L'accent sera mis sur l'innovation, la résilience et la mise en réseau, considérées comme des leviers de performance pour les entreprises.

Implication directe

En amont de cette rencontre, le JPM prévoit le lancement d'un forum de réflexion sur l'avenir du secteur privé. Celui-ci doit permettre à la jeunesse entrepreneuriale de partager des idées et des propositions pour stimuler la croissance et encourager l'innovation. Les recommandations issues de ce travail collectif, élaborées en concertation avec les parties prenantes, visent à nourrir le débat public et à éclairer les décisions économiques et politiques.

Le programme de La Rentrée du Jeune Patronat comprendra des partages d'expériences, des rencontres entre acteurs, des pistes concrètes de réponse aux difficultés actuelles ainsi que des opportunités mobilisables à court terme pour les projets entrepreneuriaux.

« Ces deux journées seront autant un moment d'échange qu'un tremplin pour transformer les initiatives en actions concrètes », souligne l'organisation.

Pour le JPM, l'implication de la jeunesse constitue un facteur déterminant dans la relance du secteur privé. En réunissant entrepreneurs, institutionnels et partenaires économiques, l'événement ambitionne de créer une dynamique collective, de stimuler l'innovation et de contribuer à la construction d'un environnement économique plus stable et compétitif pour Madagascar.