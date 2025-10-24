Afrique: 36e Tour du Faso - Le Marocain El Alouani Driss s'impose lors d'une première étape 'neutre'

Le 36e Tour du Faso a lancé sa première étape, longue de 120,280 km, entre Ouagadougou et Koudougou, ce vendredi 24 octobre 2025. C'est le coureur marocain El Alouani Driss qui a franchi la ligne d'arrivée en tête. Toutefois, sa victoire et le temps réalisé (2h 50min 53s, soit une vitesse moyenne de 42,232 km/h) ne seront pas comptabilisés. La raison : permettre à l'équipe du Cameroun, attendue dans l'après-midi, de prendre part à la compétition dès la deuxième étape.

Une étape pour les maillots, pas pour le classement général. Malgré son caractère neutralisé, cette première journée a permis de déterminer les premiers porteurs des différents maillots de cette 36e édition. Le Marocain El Alouani Driss a fait forte impression en s'imposant en solo. Il est suivi par le Burkinabè Souleymane Koné, tandis que le Belge Yaxano Smet complète le podium.

La décision de neutraliser cette étape, non comptabilisée ni en temps ni en points, a été prise afin de ne pas pénaliser l'équipe du Cameroun, actuellement en retard, qui rejoindra la compétition lors de la deuxième étape Koudougou-Boromo.

Les choses sérieuses du Tour du Faso commenceront donc véritablement dès la prochaine étape.

Le début de la course a été marqué par une échappée de six coureurs dès la sortie de Ouagadougou. Il s'agissait des Burkinabè Soumaïla Ilboudo, Wahabou Bouda, Kanhaye Soulama et Saturnin Yaméogo, du Malien Djandouba Diallo, et du Ghanéen Allotey Alexandre.

C'est Saturnin Yaméogo, de l'équipe régionale du Centre du Burkina, qui a remporté le premier point chaud disputé à Kokolgo (km 40,290), devant le Malien Djandouba Diallo. Le groupe a finalement été repris par le peloton à 60 km de l'arrivée.

Une nouvelle offensive décisive

Quelques kilomètres plus loin, une nouvelle échappée de onze coureurs s'est formée, composée de six Burkinabè, deux Maliens, un Marocain, un Belge et un Béninois : Daouda Soulama, Arnaud Guiguemdé, Soumaïla Ilboudo, Wahabou Bouda, Moucaila Rawendé et Souleymane Koné (Burkina Faso), Diamouténé Tiemoko et Fidèle Cissé (Mali), Yaxano Smet (Belgique), Attai Kokou Corneille (Bénin) et El Alouani Driss (Maroc).

Le groupe a rapidement creusé l'écart, comptant jusqu'à 7 minutes 50 secondes d'avance sur le peloton à moins de 25 km de Koudougou.

Le deuxième point chaud, disputé à Sabou (km 84,400), a été remporté par le Burkinabè Daouda Soulama, suivi de ses compatriotes Soumaïla Ilboudo et Arnaud Guiguemdé.

Les équipes en lice

Pour cette 36e édition, le Tour du Faso réunit pour l'instant les équipes du Maroc, du Mali, du Bénin, du Togo, de la Belgique, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Ghana, ainsi que trois équipes régionales du Burkina Faso.

L'équipe du Cameroun, attendue ce jour à Koudougou, viendra compléter le plateau.