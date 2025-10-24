Afrique: Tennis de table - Classement - Deux Malgaches dans le top 10 africain

Trois pongistes évoluant en France, qui ont pris part aux derniers championnats d'Afrique en Tunisie, la semaine passée, ne cessent de progresser sur la scène internationale. La Confédération africaine de tennis de table (ITTF ou International Table Tennis Federation) Africa a publié, mardi, le top 20 du nouveau classement individuel masculin et féminin en Afrique.

Chez les dames, la double championne d'Afrique de l'Est, Hanitra Karen Raharimanana, gagne quatre places : du 10e rang au cours de la précédente actualisation à la mi-septembre, elle passe au 6e rang. Elle a également réalisé un grand bond de quarante-cinq places au classement mondial, passant de la 179e à la 134e position.

Les champions d'Afrique en double 2023, également médaillés de bronze en double au dernier championnat d'Afrique, ont eux aussi amélioré leur classement. L'olympien de Paris 2024, Fabio Rakotoarimanana, champion d'Afrique de l'Est en titre, grimpe de trois marches, de la 11e à la 8e place. Il a, en revanche, perdu deux places au classement mondial et se retrouve au 172e rang.

Ascension considérable

Son coéquipier, Antoine Razafinarivo, gagne lui aussi deux places, passant du 16e au 14e rang africain. Au World Ranking, il a progressé de neuf places et occupe désormais la 189e position. Ces trois pongistes de la Grande Île, membres des équipes malgaches lors du dernier sommet continental à Tunis, viennent de valider leur ticket pour les championnats du monde par équipes, qui se dérouleront à Londres en avril 2026.

Le top 3 africain reste inchangé, aussi bien chez les hommes que chez les dames. Chez les messieurs, l'intouchable Nigérian Aruna Quadri conserve son fauteuil de leader et reste 25e mondial. Il est suivi par deux Égyptiens : Omar Assar (31e mondial) et Youssef Abdelaziz (51e mondial).

Chez les dames, trois Égyptiennes occupent le podium : Hana Goda mène le classement et occupe la 22e place mondiale, devant ses compatriotes Dina Meshref (41e) et Mariam Alhodaby (56e mondiale).