Madagascar: Relogement - Les travaux à la Cité Andavamamba ralentissent

Les quatre-vingt-quatre familles concernées par le projet Produir devraient bientôt emménager dans leurs nouvelles habitations à Andavamamba. Cependant, les travaux ont connu du retard.

« Les événements récents, autrement dit les manifestations, nous ont conduits à ralentir certains travaux cruciaux afin de garantir la sécurité des collaborateurs du projet », indique une source au sein du Produir, hier. La construction des maisons est actuellement en phase de finalisation.

Le tirage au sort pour déterminer les bénéficiaires des logements sociaux à Andavamamba a eu lieu en avril dernier. «Nous ne pouvons pas encore communiquer de date précise, car des travaux sont encore en cours afin d'assurer la sécurité et le bien-être des ménages qui seront relogés», poursuit notre source.

Ce relogement prioritaire vise à offrir des logements adaptés tout en réduisant les risques d'inondation. Les familles disposeront d'habitations complètes et conformes à leurs besoins. Ce relogement marque une étape importante, tant sur le plan social qu'humain, pour le projet Produir.

Le lotissement comprend vingt-neuf maisons, chacune divisée en trois appartements, pouvant accueillir trois familles par bâtiment. Il a été spécialement conçu pour reloger les familles expropriées lors des travaux d'assainissement, lesquels incluent également l'extraction et le stockage de 74 400 m³ de sédiments sur le site d'Iarinarivo.