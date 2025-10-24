Madagascar: Route nationale 2 - Un camion renversé paralyse la circulation

La circulation a été totalement paralysée hier matin sur la route nationale numéro 2 (RN2), reliant Antananarivo à Toamasina, entre Moramanga et Brickaville. Un camion s'est renversé, provoquant la coupure de la voie pendant plusieurs heures.

Le poids lourd aurait dévié de sa trajectoire avant de se renverser. La cabine s'est retrouvée sur le bas-côté, tandis que la remorque bloquait entièrement la chaussée. Les causes exactes de l'accident restent encore à déterminer.

Des centaines de véhicules, ainsi que leurs passagers et conducteurs, ont été contraints de patienter plusieurs heures sur place, dans des conditions particulièrement difficiles. Certains automobilistes ont tenté de rebrousser chemin, tandis que d'autres attendaient l'intervention des secours et des autorités pour dégager la voie.

« Les transporteurs doivent vraiment redoubler de prudence. Les accidents sont beaucoup trop fréquents sur ce tronçon, et leurs conséquences sur la circulation sont considérables, sans parler des retards et des pertes économiques », déplore Eddy Andriatahiana, un usager régulier de l'axe.

Il y a deux jours à peine, la circulation avait déjà été bloquée sur la RN2, au niveau d'Ankarefo, dans le district de Moramanga, à cause d'un autre camion couché en travers de la chaussée. L'accident aurait été provoqué par une tentative de dépassement risquée et un manque de tolérance entre conducteurs.

« Le commandant de la compagnie de gendarmerie de Moramanga, assisté des éléments de la Brigade de Police Routière (BPR) de Moramanga, est intervenu pour rétablir la circulation. Celle-ci a été rouverte, mais la circulation reste alternée entre les véhicules montant et descendant », indique Joël Benz, un camionneur empruntant régulièrement l'axe RN2.