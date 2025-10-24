Madagascar: Pétanque - Mondiaux juniors - Les doublettes malgaches démarrent fort

En roue libre. Madagascar a enregistré cinq victoires en six parties lors des épreuves de doublette mixte, hier, aux Championnats du monde juniors de pétanque à Isla Cristina, Huelva, en Espagne (23- 26 octobre).

Au cours de la première journée, consacrée aux cinq tours de qualification en doublette, Madagascar 1, formée par Nathanaël Rasoloson Andriantsivolo (tireur) et Tafitasoa Mitia Nomenjanahary (pointeuse), a réalisé un parcours sans faute avec trois victoires en autant de parties. Le duo Nathanaël-Mitia a défait d'entrée Italie 2 (13-2), puis s'est imposé 13-8 contre France 1 et 13-2 face à Thaïlande 2.

Madagascar 2, constituée de Harson Clarito Andriambelonony (pointeur) et Sarobidy Inah Razanakoto (milieu) a, pour sa part, battu Belgique 1 (13-2) et République tchèque 1 (13-4), avant de s'incliner face à France 2 (6-13). Les deux derniers tours se sont déroulés tard, hier soir.

Vingt-neuf nations ont présenté deux équipes chacune, soit cinquante-huit équipes engagées au total. Les seize mieux classées à l'issue de la phase qualificative se qualifieront pour les huitièmes de finale.

Vingt-huit triplettes, dont deux équipes hôtes, disputeront les cinq tours de qualification ce vendredi. Les seize meilleures accéderont aux huitièmes de finale. Ces huitièmes, suivis des quarts de finale, se joueront samedi après-midi, précédés du concours de tir de précision mixte. Les demi-finales et les finales, en triplette et en doublette, auront lieu dimanche.