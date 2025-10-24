Madagascar: Portrait Jane Rahel - Une artiste aux multiples talents

Chanteuse, styliste, créatrice et organisatrice d'événements, Jane Rahel incarne la polyvalence et l'élégance de la scène culturelle malgache. Peu de gens le savent, mais derrière cette femme à la créativité débordante se cache aussi une voix pleine de douceur et d'émotion.

C'est à l'âge de 13 ans que Jane Rahel découvre sa passion pour le chant. À l'époque des grandes voix du jazz malgache comme Mbolatiana et Lalatiana, elle se produit déjà dans des cabarets où son talent attire l'attention. Au fil des années, elle collabore avec plusieurs artistes de renom, aussi bien à Madagascar qu'à l'international, notamment au sein de la diaspora malgache, aux côtés de chanteuses comme Bodo et plusieurs autres.

Toujours attachée à la scène, Jane Rahel a longtemps animé les soirées musicales du restaurant Quantum à Isoraka, où elle proposait des prestations intimistes, uniquement pour le plaisir de partager sa passion. Son univers musical mêle jazz, chanson française, mélodies malgaches et titres anglophones, dans un style empreint de nostalgie et d'émotion.

Son répertoire, essentiellement composé de chansons anciennes - de Fanja Andriamanantena à Édith Piaf avec La vie en rose -, reflète son goût pour les airs intemporels.

« Ma touche personnelle, c'est que je chante avec le coeur », confie-t-elle avec sincérité. Jane Rahel ne se contente pas d'interpréter : elle fait revivre la mémoire musicale avec une sensibilité rare, unissant tradition et modernité dans chacune de ses prestations.