Sénégal: Mort de Cheikh Touré - Ses codétenus Khadim Ndiaye et Mamadiang Kane sont arrivés à Dakar sains et saufs (officiel)

Dakar — Les Sénégalais Khadim Ndiaye et Mamadiang Kane, codétenus du jeune Cheikh Touré tué par des ravisseurs à Kumasi au Ghana, sont arrivés jeudi soir sains et saufs à Dakar, a annoncé le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur (MIAAESE).

Dans un communiqué publié sur X, le ministère informe que les deux ressortissants sénégalais "sont arrivés à Dakar ce soir [jeudi] et ont été accueillis et assistés par une équipe du MIAAESE et de la Police nationale, pour les formalités d'usage prévues en de telles circonstances".

Cette libération intervient dans le cadre du suivi du dossier relatif au décès tragique du jeune footballeur sénégalais Cheikh Touré, survenu à Kumasi, au Ghana.

Cheikh Touré a été victime d'un faux recruteur qui lui aurait promis un contrat professionnel au Maroc. Dès qu'il est arrivé au Ghana, sa famille a été contrainte de verser des sommes d'argent à ses ravisseurs avant que ces derniers ne l'assassinent.

Selon le ministère, des démarches soutenues entreprises par l'ambassade du Sénégal à Accra, avec le concours diligent et bienveillant des autorités ghanéennes compétentes ont permis la libération de Khadim Ndiaye et Mamadiang Kane.

Après leur libération, les deux jeunes compatriotes ont été conduits jusqu'à la frontière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, avant de poursuivre leur route vers le Mali, où ils se sont présentés, sains et saufs, à l'Ambassade du Sénégal à Bamako, le 22 octobre 2025. Ils y ont bénéficié d'une prise en charge appropriée dans l'attente de leur rapatriement, renseigne le communiqué.