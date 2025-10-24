Madagascar: Tennis - WTA 250 Guangzhou - Sarah Rakotomanga s'arrête au deuxième tour

Adieu les quarts de finale de Guangzhou. La Française d'origine malgache et native d'Antsirabe, Tiantsoa Sarah Rakotomanga, a vu hier, son parcours s'achever au deuxième tour du tournoi WTA 250 de Guangzhou.

Opposée à l'Américaine Katie Volynets, issue des qualifications comme elle, la jeune Française s'est inclinée en deux manches (3-6, 3-6) au terme d'une heure et vingt-neuf minutes de combat.

Face à une adversaire plus expérimentée, 98e mondiale au dernier classement du 20 octobre, Tian-tsoa Sarah Rakotomanga a montré de belles intentions, notamment dans les premiers jeux, où son revers long de ligne a souvent fait mouche. Mais la régularité et la puissance de Katie Volynets ont fini par faire la différence, empêchant la Française d'imposer son rythme.

Malgré la défaite, ce deuxième tour dans un tournoi WTA 250 constitue une étape importante dans la progression de Rakotomanga, qui découvre progressivement les exigences du haut niveau.

Issue du circuit ITF, elle continue de se faire un nom grâce à son jeu explosif et à une détermination saluée par ses pairs. Actuellement installée entre les tournois asiatiques et européens, la Française, dont les racines malgaches demeurent une fierté, rêve de briller sur les tournois du Grand Chelem. Son parcours en Chine, même écourté, confirme qu'elle a le potentiel pour franchir de nouvelles étapes dans les mois à venir.